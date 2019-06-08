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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогерВсе статьи автора

Догадки подтвердились: рассекреченные документы КГБ по Чернобылю

1.9т

Как вы знаете, не так давно в Украине были рассекречены архивы КГБ. Это беспрецедентное событие для т.н. "стран СНГ" и очень хороший шаг в деле осознания того, что представляла из себя советская власть. Немало документов в архиве касается Чернобыльской станции и ликвидации последствий аварии 1986 года.

Подтвердились многие догадки, высказанные ранее только в виде предположений — например то, что станция была построена с многими серьезными нарушениями технического регламента, что истинные последствия аварии были специально засекречены властями (что помешало в том числе нормальным работам по ликвидации последствий), что у комиссии по ЛПА не было точных сведений о состоянии остатков реактора, что ликвидационные работы велись во многом необдуманно и безграмотно, пишет Максим Мирович в Facebook.

В общем, смотрите сами. Ниже несколько рассекреченных документов КГБ по Чернобылю, многие публикуются впервые.

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Чернобыль: никто не покаялся

01. Первый документ — докладная записка Первому секретарю киевского обкома КП Украины Цыбулько В.М. о нарушении технических норм на строительстве Чернобыльской АЭС. Тематика записки напрямую касается технических нарушений в строительстве станции а также говорит про воровство материалов со стройплощадки — общую беду многих советских строек.

02. Второй документ о том же — о серьезных недостатках на строительстве ЧАЭС, отступление от технических норм и нарушениях технологических процессов во время строительства.

03. Документ номер три — весьма объемная докладная записка на имя начальника управления КГБ СССР по Киеву и Киевской области. Уже в первом абзаце текста говорится о серьезных нарушениях в строительстве станции, которые в дальнейшем могут привести в том числе и к авариям.

На второй странице речь идет об ошибках в покрытии машинного зала — возможно, в результате именно этого его крыша была пробита обломками активной зоны реактора в ходе аварии 1986 года. Много сказано там и про плохую гидроизоляцию энергоблоков.

На последних страницах говориться о многочисленных нарушениях техники безопасности и многочисленных травмах, полученных строителями во время работ по возведению АЭС.

04. Докладная записка начальнику УКГБ СССР по Киеву и Киевской области Бандуристому ИМ.З. об аварийной ситуации на 3 и 4 энергоблоках ЧАЭС. 1984 год, за два года до апрельской катастрофы.

05. Докладная записка о недостаточной надежности реакторов РБМК-1000, применяемых на Чернобыльской АЭС, 1984 год.

06. Июль 1986 года, перечень сведений об аварии на ЧАЭС, которые подлежат засекречиванию. Вот и подтверждение того, что истинные уровни радиации на кровлях Четвертого блока и машзала были скрыты даже от технических специалистов, производивших подготовку роботов для работ по дезактивации кровель станции, в результате чего роботы "сгорели" от радиации.

07. Август 1986-го, докладная записка о неэффективном использовании труда ликвидаторов в ЧЗО:

08. Объемная и очень интересная докладная записка, в которой говориться о многократном занижении реальных пострадавших от чернобыльской аварии, об ошибочном определении состояния разрушенного реактора ("комиссия определила как "ядерно-опасное", но сейчас никаких сведений о состоянии нет").

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Автор
Максим МировичМаксим Мирович
Место
УкраинаЧернобыль
Источник
Источник:Facebook Максима Мировича
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