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23 сентября • обновлено в 11:40
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Пенсионеров "ДНР" лишат пенсии

1.8т

Ну вот и наступило время в "ДНР", когда пенсионеры "народной власти" больше не нужны. "Республиканские" Telegram каналы сообщают, что после проведения переписи населения, в "республике" уменьшится количество пенсионеров, которые получают две пенсии.

Также, на пунктах пропуска, люди стали говорить, что в Дебальцево начала работу комиссия при территориальном отделении "пенсионного фонда ДНР", которая выявляет лиц пенсионного возраста, зарегистрированных в Дебальцево и окружающих селах, но фактически проживающих на подконтрольной Украине территории. При обнаружении указанной категории, комиссией составляются соответствующие документы на лишение пенсионного обеспечения от оккупационной администрации.

В связи с этим, среди населения "ДНР" нарастают панические настроения. Пенсионеры, которые жили на широкую ногу, не будут больше барствовать, а перейдут на стандарты унылой жизни. Ко всему прочему, "народная власть" решила, чтобы взять под контроль пенсионеров в ближайшем будущем, будет введён новый порядок получения пенсий и социальных выплат. Самый важный пункт этого порядка заключается в том, что получение выплат будет осуществляться исключительно по паспорту гражданина "ДНР".

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Как говорится, за что боролись на то и напоролись. В 2014 году, когда все пенсионеры Донецка и округи массово шли на "референдум" и кричали: "Донбасс кормит всю Украину – мы хотим автономию", то в результате в 2019 году, пенсия максимум 3500 рублей, а коммунальные услуги не менее 21%.

Можно с уверенностью сказать, что в результате всех неудач, будет виновата украинская власть и Украина целиком. В какой стране мира такое было, чтобы на оккупированной части страны, люди получали по две пенсии?! Конечно все мы хотим, чтобы ситуация на Донбассе решилась как можно скорей, но из-за таких псевдопатриотов, которые получают деньги в Украине и на "ДНР" ничего не закончится, большую часть населения оккупированной территории все устраивает.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина Донецк
Теги
пенсии ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Да ладно все с пенсией у недоросов в порядке, а для тех кого что-то не устраивает всегда есть подвал, да и спокойно можно уменьшать число получателей методом расстрела списывая все на зверства киевской хунты.
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