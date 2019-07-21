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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Общество

"Махровая украинофобия в парламенте!" Ведущий жестко разгромил выбор украинцев

6.4т Читать материал на украинском

Ведущий и журналист Остап Дроздов раскритиковал выбор украинцев на парламентских выборах 21 июля.

В эфире "Право на владу" он назвал украинцев "плебеями", которые якобы безответственно подошли к выборам и совершенно не разбираются в политических вопросах государства.

По словам Дроздова, "в парламент попала махровая украинофобия", причиной чему якобы стали "примитивные вещи", которые предлагались украинцам со стороны кандидатов. Судя по контексту, в первую очередь он имел ввиду партию "Слуга народа", набравшую около 44% голосов.

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"В Украину пришла мода на дилетантство, заигрывание с очень примитивными запросами общества, потакание на "какая разница" и так далее. Гражданина победил плебей, которого растили 28 лет", - заявил журналист.

Остап Дроздов

Остап Дроздов

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский назвал будущего премьер-министра, заявив, что его выбор не понравится многим политикам, которые планировали занять это кресло.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Остап Дроздов
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа" Верховная Рада Украины
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Комментарии
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Мирний Панас
Мирний Панас
Так і є. Перемогла тупість.
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Ш. Олег
Ш. Олег
На свете жил один патриций, что всех плебеями считал. В психиатрической больнице он, к сожалению, лежал… :)
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Москалі та малоросси!Остап,все правильно сказав!
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