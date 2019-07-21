"Махровая украинофобия в парламенте!" Ведущий жестко разгромил выбор украинцев

Ведущий и журналист Остап Дроздов раскритиковал выбор украинцев на парламентских выборах 21 июля.
В эфире "Право на владу" он назвал украинцев "плебеями", которые якобы безответственно подошли к выборам и совершенно не разбираются в политических вопросах государства.
По словам Дроздова, "в парламент попала махровая украинофобия", причиной чему якобы стали "примитивные вещи", которые предлагались украинцам со стороны кандидатов. Судя по контексту, в первую очередь он имел ввиду партию "Слуга народа", набравшую около 44% голосов.
"В Украину пришла мода на дилетантство, заигрывание с очень примитивными запросами общества, потакание на "какая разница" и так далее. Гражданина победил плебей, которого растили 28 лет", - заявил журналист.
Остап Дроздов
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский назвал будущего премьер-министра, заявив, что его выбор не понравится многим политикам, которые планировали занять это кресло.
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