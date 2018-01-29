Лунное затмение 31 января: маг пояснил, как привлечь богатство, здоровье и удачу

Лунное затмение 31 января будет трансформационно-позитивным – прежде всего, в плане материального благополучия, а также усиления семейных уз и всплеска творческой активности; чтобы добиться желаемых трансформаций, необходимо провести специальный обряд.

Об этом "Обозревателю" рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

"Нахождение звезды Дубхе во Льве и Денеба в Рыбах в момент затмения обещают сильное изменение в материальном плане - плане благополучия", - сообщил он.

Как пояснил Игорь Мехеда, затмение станет "спусковым крючком" к влиянию звезды Дубхе, заложенном во время прошлого лунного затмения. Так, по его словам, речь идет о таких четырех процессах: "создание возможностей для улучшения материального достатка; повышение интереса широких масс населения к эзотерическим знаниям; возникновение новых теологических концепций в существующих религиях; неожиданные политические решения руководителей стран юго-восточной Азии".

Маг добавил: "Асцендент затмения находится в знаке Рака, что обозначает тенденцию к усилению семейных и родовых связей, а также всплеск творческой активности".

Что касается сроков исполнения загаданных желаний, Игорь Мехеда заверил: "Так как затмение совпадает с Суперлунием, время от загадывания до их достижения в реальном мире будет малым - минимальным из возможных".

Он также описал обряд загадывания желаний на лунное затмение. "За 15 минут до затмения на стол кладут маленькое круглое зеркальце отражающей стороной вверх и ставят три чаши с водой: справа от зеркала, слева от зеркала и посередине за зеркалом. Затем в течение 15 минут визуализировать, что от нас уходит все, от чего мы хотим избавиться – болезни, препятствия, помехи. Они как будто растворяются в пространстве как сахар в кружке чая. Во время пика затмения, который выпадает на 15:31 по киевскому времени, можно пять раз прочитать мантру - либо Предвечной Матери Рождающей – "Аум-Шри-Мага-Пралайя-Намага", либо Божеству Луны – "Аум-Шри-Чандра-Намах". Или подумать об Абсолютном, Источнике Всего. Затем в течении 15 минут необходимо созидать в воображении позитивные формы – то, что вы хотите привлечь: здоровье, успех, материальный достаток, прорыв, радостные события... и т.д. По завершении следует выпить воду из чаш в таком порядке: сначала - из чаши слева от себя, затем - справа, потом – посередине".

Как писал "Обозреватель", ранее Игорь Мехеда рассказал, каким будет Год Желтой Собаки для Украины и мира.