2020 год станет рекордсменом по количеству затмений - мы станем свидетелями шести затмений, двух солнечных и четырех лунных. И если два затмения Солнца на протяжении года происходят постоянно, то четыре затмения Луны в следующий раз произойдет только в 2038 году.

1. Лунное затмение 10 января 2020 года. Полутеневое затмение Луны произойдет в 21:10 по киевскому времени (19:10 по Гринвичу) в 20 градусе зодиакального знака Рак. Наблюдать его смогут жители Европы, Азии, Африки и Австралии.

2. Лунное затмение 5 июня 2020 года. Второе затмение Луны в 2020 году произойдет в самом начале лета. Точное время - 21:12 по киевскому времени (19:12 по Гринвичу). Луна в этот момент будет находиться в 15 градусе Стрельца. Увидеть полутеневое затмение 5.06.2020 можно будет в Европе, Азии, Австралии и Африке.

3. Солнечное затмение 21 июня 2020 года. Первое затмение Солнца в 2020 году произойдет в день летнего солнцестояния. Точное время - 08:41 по киевскому времени. Солнце в этот момент будет находиться в 1 градусе Рака, а увидеть затмение Солнца можно будет в центральной Африке, юго-восточной Азии, и на юго-западе Европы.

4. Лунное затмение 5 июля 2020 года. Полутеневое затмение Луны 5.07.2020 года произойдет в 06:44 по Киевскому времени, однако увидеть его можно будет только в Африке и Америке. Луна в этот момент будет находиться в 13 градусе Козерога.

5. Лунное затмение 30 ноября 2020 года. Последнее лунное затмение в 2020 году произойдет в 11:30 по киевскому времени (09:30 по Гринвичу) в 8 градусе зодиакального знака Близнецы. Наблюдать его смогут жители Австралии, части Азии, Северной и Южной Америки.

6. Солнечное затмение 14 декабря 2020 года. Максимальная фаза полного затмения Солнца 14.12.2020 произойдет в 18:17 по киевскому времени (16:17 по Гринвичу). Солнце будет находиться в 23 градусе созвездия Козерога. Полное затмение можно будет увидеть на юге Южной Америки и в Антарктиде, а частное - в Чили и Аргентине.

Лунное затмение 10 января окажет влияние на отношения

Подробнее остановлюсь на лунном затмении 10 января 2020 года.

Зодиакальный знак Рак относится к стихии воды и управляет нашими эмоциями. Кроме того, Рак отвечает за нашу личную жизнь, атмосферу в доме и отношения с домочадцами.

Лунное затмение окажет влияние на то, что происходит в доме, где мы живем. Это могут быть события, связанные как с самим домом (купля, продажа, ремонт и т.д.), так и с теми, кто живет в этом доме (родители, в первую очередь мама, другие родственники и часто бывающие в доме люди). Будьте аккуратны с замками, ключами и сигнализацией. Осторожнее и внимательней относитесь к документам и сделкам.

Затмение может влиять на отношения с близкими, на то, как хорошо (или плохо) мы чувствуем себя возле домашнего очага. Также могут быть затронуты темы другого имущества (транспорт, земля и т.д.).

В период затмения следует максимум внимания обратить на свой дом, своих близких, а также тех людей, которые от вас зависят или которым вы что-либо обещали. Я советуют в этот день разобраться со своими чувствами и эмоциями, заглянуть в свой внутренний мир, поговорить с близким человеком и расставить все точки над "i".

В медицинской астрологии знак Рак соотносится с грудной клеткой и органами, находящимися за грудиной. В период лунного затмения надо помнить о том, что эта часть тела может быть особенно беззащитна. Поэтому делайте профилактику, пройдите легкий детокс для организма и исключите алкоголь и тяжелую пищу.

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