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7 июня • обновлено в 03:55
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Лисаковская пентаграмма СССР: как выглядит сверху заброшенный мистический парк. Фото

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Заброшенный советский парк на севере Казахстана, который сверху выглядит как огромная пентаграмма, служит поводом для многочисленных разговоров и слухов в сети.

Так, многие считают, что это странное место, прослывшее как Лисаковская пентаграмма СССР, напоминает сатанинский знак. Однако изображение такой звезды было довольно популярным в СССР: оно было известным коммунистическим символом.

Лисаковская пентаграмма СССР

Лисаковская пентаграмма СССР

Google Maps

Это место кажется жутковатым, оно не защищено от ветра и находится на полуострове, окруженном Верхнетобольским водохранилищем. Ближайший населенный пункт – город Лисаковск – находится в 20 км на восток от пентаграммы.

Как известно, до 1991 года Казахстан входил в состав СССР и, скорее всего, пентаграмму сделали в 70-х, при подготовке к строительству летнего лагеря.

Сейчас заброшенное место выглядит довольно жутко, что провоцирует в сети разнообразные слухи о кровавых культах и древних религиозных орденах.

Лисаковская пентаграмма СССР: как выглядит сверху заброшенный мистический парк

Google Maps

Лисаковская пентаграмма СССР: как выглядит сверху заброшенный мистический парк

Google Maps

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости мира
Место
Казахстан
Теги
фотографии символы СССР История
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