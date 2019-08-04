Лето возвращается: в Украину идет существенное потепление

В Украину идет долгожданное потепление, а ветреный и дождливый циклон начал постепенно отступать.

Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, уточнив, что непогода в основном сместилась на восточные регионы страны, а с 6-7 августа ожидается потепление.

Циклон Наталья Диденко / Facebook

"Августовское воскресение: в Херсоне, Днепре, Харькове +16, в Одессе +21, в Киеве +20, в Ужгороде +24 градуса. Уже не говорю о ливнях и ветре. Циклон раскрутился в наших центральной и восточной частях, не забывает о Юге. А вот на утро понедельника этот циклон начнет убегать", – отметила она.

По словам Диденко, ветер 5 августа значительно утихнет, хотя на Востоке пока еще будет дуть. Синоптик предостерегла украинцев от опасности в море и у берегов.

Прогноз на 5 августа Наталья Диденко / Facebook

"Дожди завтра будут слабохарактерными – то локальные, то с грозами, а при грозах на юге и юго-востоке может и лить кратковременно. Умеренные дожди могут дойти до западных областей. Одесская, единственная из южных территорий, избежит дождей. 5 августа в большинстве областей Украины днем ​​+17… +24 градуса, на юге и на Закарпатье до +26 градусов. А ближайшей ночью холодяка ожидается на севере и северо-востоке +8… +12 градусов", – добавила она.

Лето - тепло pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какую погоду ждать в августе. Также появилась информация о том, что будет в сентябре.

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