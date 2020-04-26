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26 апреля • обновлено в 10:03
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Лето в 2020 году в Украине жарким не будет: синоптик дал неожиданный прогноз

4.3т
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Несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето в 2020 году в Украине не будет сильно жарким.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич.

По его словам, периоды жары, конечно-же, летом будут наблюдаться, но украинцам не стоит ждать чего-то экстремального.

В 2020 году лето в Украине будет не слишком жарким

В 2020 году лето в Украине будет не слишком жарким

"Вряд ли будет 40 градусов жары. Потому что после теплой зимы, а особенно рекордно теплой, лето как правило не такое жаркое", – утверждает Кибальчич.

Полную версию интервью читайте на OBOZREVATEL 26 апреля в 12:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, грады и резкие перепады температур.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
синоптик жара погода
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