Легендарный самолет-гигант "Мрія" подняли в небо для борьбы с коронавирусом. Видео

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" присоединится к перевозке гуманитарных грузов – медицинских средств для борьбы с коронавирусом из Китая в страны Европы.

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Об этом говорится в Facebook Antonov Company. Отмечается, что самолет прошел техническое обслуживание и модернизацию, и 11 апреля вылетел из международного аэродрома "Киев-Антонов-2", начав серию рейсов по доставке грузов для борьбы с коронавирусом.

"Мрія" станет шестым самолетом авиатранспортного подразделения ГП "АНТОНОВ" – авиакомпании "Авиалинии Антонова", которые задействованы в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19. Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС", – говорится в сообщении компании.

АН-225 "Мрия" присоединился к перевозкам гуманитарных грузов для борьбы с коронавирусом Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в Италию прибыл гуманитарный конвой из России. По информации официальных источников, прибывшие медики должны помочь итальянским коллегам бороться с эпидемией коронавируса, которая уносит сотни жизней каждый день.

граждане Италии потребовали от властей рассказать о реальных целях российских военных медиков, которые якобы прилетели бороться с коронавирусом.

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