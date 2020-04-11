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11 апреля • обновлено в 22:15
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Легендарный самолет-гигант "Мрія" подняли в небо для борьбы с коронавирусом. Видео

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Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" присоединится к перевозке гуманитарных грузов – медицинских средств для борьбы с коронавирусом из Китая в страны Европы.

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Об этом говорится в Facebook Antonov Company. Отмечается, что самолет прошел техническое обслуживание и модернизацию, и 11 апреля вылетел из международного аэродрома "Киев-Антонов-2", начав серию рейсов по доставке грузов для борьбы с коронавирусом.

"Мрія" станет шестым самолетом авиатранспортного подразделения ГП "АНТОНОВ" – авиакомпании "Авиалинии Антонова", которые задействованы в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19. Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС", – говорится в сообщении компании.

АН-225 "Мрия" присоединился к перевозкам гуманитарных грузов для борьбы с коронавирусом

АН-225 "Мрия" присоединился к перевозкам гуманитарных грузов для борьбы с коронавирусом

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в Италию прибыл гуманитарный конвой из России. По информации официальных источников, прибывшие медики должны помочь итальянским коллегам бороться с эпидемией коронавируса, которая уносит сотни жизней каждый день.

  • граждане Италии потребовали от властей рассказать о реальных целях российских военных медиков, которые якобы прилетели бороться с коронавирусом.

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Автор
Марина Погорилко
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
шо вы не пишите шо самолет продан китаю еще при петрушке
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Иванова Елена
Иванова Елена
Сташинский Богдан, не ври!!! никто ее не продал!!! если уж пишешь гнусность, то хоть с долей правды!!!
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Он Алекс
Он Алекс
Сташинский Богдан, потому что это враньё от российского троля
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