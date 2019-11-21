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21 ноября • обновлено в 13:34
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Ледяной ветер и -12: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

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В Украине в пятницу, 22 ноября, ожидается холодная и ветреная погода, температура воздуха на востоке снизится до -12 градусов в ночное время.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, тепло задержится лишь на Закарпатье.

"Ночью ожидается -1…-7 градусв, на востоке -5...-12 градусов, на западе около нуля, на Закарпатье до +6 градусов. Завтра днем ​​в Украине от 3 мороза до 3 тепла, на востоке местами до 5 градусов мороза, на Западе +1…+5 градусов, на Закарпатье до +10 градусов", – подчеркнула Диденко.

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Она подчеркнула, что осадков в пятницу не предвидится, а вот ветер будет очень сильным на юго-востоке и Приазовье.

Ледяной ветер и -12: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

"В Киеве 22 ноября ночью -4…-7 градусов, днем ​​около нуля. Сегодня вечером около -4…-5 градусов, одевайтесь тепло. Сильный восточный ветер. Осадки существенные маловероятны", – добавила синоптик.

Относительное потепление с осадками ожидается с 28-го ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже до конца века зима в Украине сократится на месяц. Причиной тому являются чрезвычайно быстрые темпы потепления.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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