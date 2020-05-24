Кто больше всего болеет и умирает от коронавируса в Украине: обнародована статистика

Больше всего больных коронавирусом в Украине являются людьми из возрастной категории 50-59 лет – 21,2% от общего количества инфицированных.

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Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Советом национальной безопасности и обороны. На втором месте в зоне риска оказались граждане в возрасте 40-49 лет (18%), а на третьем – 30-39 (16,8%). Среди больных – 58% мужчин и 42% женщин.

Что касается остальных возрастных категорий больных, то они показывают следующие тенденции:

0-9 лет – 3,8%;

10-19 лет – 4,8%;

20-29 лет – 10,4%;

60-69 лет – 15,6%;

70-79 лет – 6,1%;

80-89 лет – 2,3%;

90-100 лет – 0,2%.

Кто больше всего страдает коронавирусом в Украине СНБО

Коронавирус

Что касается смертности, то она наиболее распространена среди пациентов 60-69 лет – 28%. На втором месте в рейтинге летальности оказалась возрастная категория 70-79 (22,4%), а на третьем – 50-59 (19,3%). При этом 58% умерших – женщины и 42% – мужчины.

В разрезе других возрастных категорий ситуация выглядит так:

0-9 лет – 0%;

10-19 лет – 0,6%;

20-29 лет – 0,5%;

30-39 лет – 2,8%;

40-49 лет – 9,7%;

80-89 лет – 16%;

90-100 лет – 0,6%.

Кто чаще всего умирает от коронавируса в Украине СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 24 мая в Украине официально подтверждено 20 986 случаев коронавируса. От болезни умерли 617 (+12 за сутки). В то же время выздороветь удалось уже 7108 людям (+179).

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