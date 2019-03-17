1. Вслед за ЕС санкции против россии за её агрессию в Черном море ввели Канада (114 физических и 15 юридических лиц) и США (6 физических лиц, 6 российских оборонных компаний и 2 юридических лица, действующих в Крыму). Санкции США касаются также незаконных “выборов”, которые россия провела на оккупированной ею части Донбасса

2. Санкции коснулись и “Консоль-Строй ЛТД” Константинова. Вроде ничего чрезвычайного, а вот владельцы стали нервно потеть и пить успокоительное. Кредиты можно и на Москве получить, тендеры пилить, как и прежде, вроде бы жизнь удалась. Но кто-то сказал: “…здец офшорам”)))

3. В оккупированной Керчи с рельсов сошел тепловоз. При том количестве поездов, которое есть в Крыму эти пять лет, уж слишком часто происходят ЧП на железной дороге. А что будет, когда еще и по мосту поезда с ватой пойдут?

4. Вчера на набережной в Ялте 190 школьников (в основном дети понаехавших) пополнили отряды мяса на убой в гитлерюгенде “Юнармия”, после чего пошли громить камнями машины. Жители города прокомментировали шабаш: “Пропагандой воняет”, “Зачем детям это в голову вбивать? На нас кто-то хочет напасть??”, “Шлак”, “Почему на любой праздник у нас выставки военной техники и т.д.? Как-то это странно. Концерт, поют, танцуют и на фоне этого всего военная техника. К чему?”, “Чтобы потом не бояться эту самую технику на улицах”, “Ипать, это что за АД!?”, “Плохие ассоциации у меня с такими "организациями"”, “Дизлайк”, “Попахивает Гитлерюгеном”, “Обычное мясо для поездки в Сирию”, “Маразм крепчает”, “Какая радость! 200 наших детей вступили в ряды подготовки пушечного мяса”, “Совком попахивает”, “Эти петухи малолетние на Садовой по машинам камни кидают, в красных беретах. Смысл их воспитывать? На**** набирают таких?”, “А потом пошли закидывать камнями чужие автомобили. Достойная армия, будущая полиция. Есть чем гордиться”, “Привыкайте, в россии так — блины и автоматы, сжигание чучела и вера в Христа. Никогда у нас в Крыму этого не было”

Новости В России признали аннексию Крыма

5. Гоблин заявил, что в течение месяца в Крыму создадут “рабочую группу по оценке ущерба от пребывания Крыма в составе Украины”. Прикиньте, как их колбасит?

6. Весеннее обострение у рашистов продолжает набирать обороты. На шабаше в Симферополе под танец “черных человечков” и оды крысиному фюреру, Гоблин рассказал, что это, оказывается, “Украина аннексировала Крым” до 2014 года. Эх, жаль, Кафка не дожил!

7. Симферополь накрыло вонью русского мира: “Возле 16 школы пьяные полуголые казаки отмечают Крымскую весну. Говорят, что это гордость нации… Откуда этот сброд? Там такая вонь, что пронеслась мимо побыстрее. Их реально со свалок свозили? И по Некрасова подкрепление в черкассках шло”

8. Когда из центральной части Симферополя оккупанты на автобусах вывезли бухих кизяков и прочее свезенное на шабаш быдло, выяснилось, что самих крымчан, пришедших отпраздновать пятую годовщину аннексии, оказалось не более двадцати человек

9. На паблике Симферополя разместили анонс дебилоконцерта на 18 марта. Жители города радостно прокомментировали: “Пахнет ватой”, “Вот только работает это (прим — такие концерты) все меньше, и действует на синяков и быдло в основном”, “Не, не пойду”, “Думаю, будет не так радостно, как в первый год. Многое изменилось, и не в лучшую сторону”, “Очередной анонс концерта: Газманов, Шуфутинский и прочая шваль! Как уже запарили!”, “Отмените все нафиг, добавьте пенсионерам к пенсиям денег или в детские дома. Эйфория у всех давно прошла — и на материке, и у нас”, “(Из Москвы пишет) Охренеть, уже 5 лет. Целых 5 лет в стране кризис на этом фоне”, “Что-то пропали куда-то эти улыбки с лиц людей. Интересно, почему))”, “День траура, почтим день референдума минутой молчания”, “Не знаю, кто за что голосовал, лично я за автономию в составе Украины”

10. Евпатория тоже готовится 18 марта отметить пятую годовщину оккупации: “Первый юбилей Крымской весны является важной датой для всех крымчан. А вы будете принимать участие в торжестве?”. Ответы: “Не вижу праздництва для радости”, “Показуха, какой нафиг праздник — день оккупации”, “Не праздник, а траур, если честно”, “Бараны”, “Да, попраздную. Выпью и порыгаю”, “Я буду праздновать, что я и мой любимый Крым теперь в россии, и у нас мирное небо над головой!”, “Попробуйте телевизор поменьше смотреть и слушать пропаганду "величия" россии — разворованная страна 3-го мира”, “Идите на хрен”, “Какой к черту праздник? Тут скорее траур объявлять нужно”, “(Понаехавший из Саратова) Для хохлопитеков, фейков и троллей — это траур. Для крымчан — праздник”, “Для ваты — это праздник. Ты, наверное, и за путю голосовал? Нас, крымчан, как в Северной Корее, закроют от внешнего мира, а ты продолжай радоваться, если не рофлишь (троллишь), конечно”, “День траура и скорби. Погибли из-за этого переворота и войны на Донбассе тысячи. А они все празднуют. Нечего праздновать. Уже 5-ый год экономика падает, зато нефти продаётся все больше и больше, а бензин дорожает и дорожает. Мы с вами до пенсии не будем доживать, а они празднуют. И за 5лет уже все всё увидели”, “Скоро будем праздновать присоединение к Китаю. Путин уже Дальний Восток распродаёт китайцам”

11. В оккупированной Ялте появились листовки с текстом: “Я отзываю свою подпись с референдума!”

12. Оккупанты в очередной раз сообщили, что “тысячи граждан Германии уезжают из своей страны на ПМЖ в Крым”. Лапша рассчитана на уши ватоголовых россиян — в Крыму уже такое не прокатит

13. По уверению российской пропаганды, Крым “законно и мирно отделился” от Украины после “переворота” и прихода к власти “фашистской хунты”. Однако в этой схеме не нашлось места самой россии и ее действиям весной 2014 года. В реальности же Крым не “отделился” от Украины, а был сначала оккупирован российскими войсками, а затем аннексирован (18 марта), причем Кремль приступил к захвату полуострова 20 февраля — еще до появления в Украине новой власти. Кроме того, у крымских властей не было полномочий на односторонний выход из состава Украины.

P.S. На ватном шабаше в Симферополе Жириновский заявил перед свезенным на автобусах быдлом: “Сегодня уже не получатся вежливые человечки, сегодня уже будет по-другому, поэтому все готовы. Нужен только приказ верховного главнокомандующего. Вот посмотрим, что у них будет 31 марта (прим — выборы в Украине). Вам спасибо, крымчане. 25 лет в оккупации вы выдержали! Вам было тяжело! Наша задача — чтобы Крым никогда никто не блокировал, чтобы можно было спокойно ехать до Львова из Симферополя! Этот час придет! У нас будет единое пространство и единые вооруженные силы”… Вот такой “референдум”. Вот такая “гражданская война”

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