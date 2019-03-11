1. Дожили до того, что украинский язык вызывает у ваты вопросы. Хотя, не исключено, что вопрос от понаехавшего в Евпаторию рашиста: “9 марта возле памятника Шевченко. Говорили чисто на украинском. Кто в курсе, что за собрание?”. Ответы: “День рождения Шевченко, люди пришли почтить память поэта, не кипишуйте”, “Клево, что есть те, кто помнит и чтит таким образом память Шевченко”, “(Понаехавший) Украинское подполье”, “Или партизаны”, “Что с народом творится, ужас! Люди пришли почтить поэта — уже Бандеры? А когда-то в школьной программе был Т.Г. Шевченко”, “Хоть какое-то приличное собрание людей! А то, если собрались, то или бухие, или пьяные”, “Автор, а что вас смутило в украинском? Когда на татарском или английском — вас не настораживает? Не забыли в полицию сообщить о подозрительном собрании?”, “Непонятно и стыдно крымчанам хаять укр язык, и тем более Шевченко! Надеюсь, таких крымчан немного!”, “Тут, скорее всего, хают те, кто переехал после 14 года”

2. Жители Керчи вчера тоже принесли желто-синие цветы к памятнику Шевченко. Напомню, Кобзарь не остался без внимания в Симферополе

3. На этой неделе в социальных сетях появилось видео и фото, сделанные на территории комплекса Ханский дворец в Бахчисарае в той его части, которая закрыта на “реконструкцию”. Эксперты считают, что оккупанты продолжают грабить Хансарай и культурное наследие крымских татар

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4. Евпатория окунулась в говень: “Вчера гуляли по курортной зоне и были шокированы тем, что происходит в парке бывшего филиала университета им. Даля (прим — теперь это вотчина налоговиков рф). Там рубят хвойные деревья — молодые, красивые. Их выращивало не одно поколение студентов, а убили в одночасье”. А вот как до оккупации высаживали все то, что россия уничтожила: “Можжевельники были высажены по схеме — полукругом, они как бы "обнимали" наш флагшток, который был сконструирован тоже по специальному проекту”. Налоговикам рф страшно? Под украинскими кустами могут украинцы прятаться?

5. Севастополь. Примитивно, но денежно. К предпринимателям приходят ряженые клоуны и вымогают деньги. Вымогатели говорят: “Мы сейчас найдем у вас кучу нарушений и сообщим об этом в различные инстанции. Или оплатите взнос 2000 руб, и мы вам выдадим "наклейку" о том, что объект проверен”. На наклейке написано: “Комитет народного контроля г. Севастополя и Республики Крым. Объект образцового примера законного и качественного предпринимательства

6. Понаехавшие вояки получили землю в Севастополе в 1974 году. Создали гаражный кооператив. В 2014 году в Крым вторглась россия. Вояки и их потомки скакали от счастья на Нахимова. В 2019 году россия землю отбирает. Вата взвыла: “Правительство Севастополя хочет отнять у нас землю под строительство многоэтажного дома. Мы желаем выполнить условия договора (прим — заключен в 2010 году сроком на 25 лет) и построить многоэтажную парковку, как было запланировано при украинском договоре-аренды”, “Мы уже не Украина, но еще и не россия на сегодняшний день — получается так. Пока с нами не идут на беседу”. Как только россия накрывает очередного очень упоротого ватника камнем с неба, так очень упоротый ватник, застрявший в российском процветающем телевизоре, начинает выть, что “Крым еще не россия”. Ватники такие потешные иногда… Оккупанты дали 2 месяца, чтобы территория была освобождена

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7. Гардемарины, выход там, где был вход. Спасайте уровень: “С переходом в россию уровень города упал ниже плинтуса… Позорище”

8. В Ялте на набережной оккупанты снесли аттракционы. И из развлечений тут теперь — только наскальная живопись в виде граффити с путиным, которого эти аттракционы загораживали, о чем сильно переживал пропагандон Сергей Сардыко, исписавший тонну жалобных бумаг. Это единственное выжившее граффити с путиным в Крыму, т.к. находится в самом центре города под наблюдением камер

9. На севастопольском ватофоруме рассказали про внутреннюю (российскую) ненависть к крымчанам, которые массово получают украинские документы и которые испытывают на себе неприязнь на админгранице со стороны оккупантов: “Получила айди… В Украине вы заработали очки в репутацию, показали себя законопослушной гражданкой Украины. В рф — потеряли очки, т.к. не рвете связей с Украиной. Вот к Вам и относятся со всей строгостью закона и внутренней ненавистью. Все абсолютно логично! Ловите + в репутацию”

10. На ватофоруме поясняют друг другу, куда они попали, цитируя самые громкие недавние высказывания российских чиновников о жителях россии

11. Предатель Украины Сергей Акимов, который устал отмахиваться от камней с неба, сообщил, что под Алуштой оккупанты сорвали встречу кизяков с ватными общественниками, которые собирались обсудить вопрос выдвижения “единого кандидата” на сентябрьские “выборы” в Крыму. Оккупанты даже ряженых клоунов боятся. Почему? Потому что вата чувствует такой сногсшибательный уровень процветания, что сгоряча может и за какого-нибудь кизяка проголосовать

12. Нацисту Горному снова дали задание обвинять в накрывшей Крым катастрофе перекрасившихся предателей Украины, а не россию: “У обычных людей есть разочарование, которое очевидно в соцсетях, да и в обычных разговорах, и виноваты в этом перекрасившиеся баклажаны. Очищения не произошло, и именно это мне говорят многие, кто действительно встал на защиту Крыма 5 лет назад и шел в россию с надеждами. Более того, мы видим отжим и беспредел в Крыму такой, которого не было в годы сала и горилки. Есть информация, что по нам, пророссийским общественникам, готовят удар. Мы мешаем баклажанам воровать и дерибанить наш российский Крым”

13. “Россия — она за Керченским проливом. Оккупированный Крым — зловещая карикатура даже на эту, поруганную россию”. Прочтите статью Портникова “Крым — худшая версия россии”

P.S. Оккупанты сообщили: “В честь пятилетия "Крымской весны" на полуострове пройдёт авто-мото пробег”. Жители Крыма прокомментировали: “Мне казалась, что мото и авто пробеги уже достаточно "прокатились" по судьбам многих крымчан. Ан нет, не накатались ещё. Продолжают давить всё оставшееся”

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