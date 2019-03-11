|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из КрымаВсе статьи автора

Новости Крымнаша. Продолжают давить всё оставшееся

1.6т

1. Дожили до того, что украинский язык вызывает у ваты вопросы. Хотя, не исключено, что вопрос от понаехавшего в Евпаторию рашиста: “9 марта возле памятника Шевченко. Говорили чисто на украинском. Кто в курсе, что за собрание?”. Ответы: “День рождения Шевченко, люди пришли почтить память поэта, не кипишуйте”, “Клево, что есть те, кто помнит и чтит таким образом память Шевченко”, “(Понаехавший) Украинское подполье”, “Или партизаны”, “Что с народом творится, ужас! Люди пришли почтить поэта — уже Бандеры? А когда-то в школьной программе был Т.Г. Шевченко”, “Хоть какое-то приличное собрание людей! А то, если собрались, то или бухие, или пьяные”, “Автор, а что вас смутило в украинском? Когда на татарском или английском — вас не настораживает? Не забыли в полицию сообщить о подозрительном собрании?”, “Непонятно и стыдно крымчанам хаять укр язык, и тем более Шевченко! Надеюсь, таких крымчан немного!”, “Тут, скорее всего, хают те, кто переехал после 14 года”

2. Жители Керчи вчера тоже принесли желто-синие цветы к памятнику Шевченко. Напомню, Кобзарь не остался без внимания в Симферополе

Новости Крымнаша. Продолжают давить всё оставшееся

3. На этой неделе в социальных сетях появилось видео и фото, сделанные на территории комплекса Ханский дворец в Бахчисарае в той его части, которая закрыта на “реконструкцию”. Эксперты считают, что оккупанты продолжают грабить Хансарай и культурное наследие крымских татар

Новости
Ссылка

4. Евпатория окунулась в говень: “Вчера гуляли по курортной зоне и были шокированы тем, что происходит в парке бывшего филиала университета им. Даля (прим — теперь это вотчина налоговиков рф). Там рубят хвойные деревья — молодые, красивые. Их выращивало не одно поколение студентов, а убили в одночасье”. А вот как до оккупации высаживали все то, что россия уничтожила: “Можжевельники были высажены по схеме — полукругом, они как бы "обнимали" наш флагшток, который был сконструирован тоже по специальному проекту”. Налоговикам рф страшно? Под украинскими кустами могут украинцы прятаться?

Новости Крымнаша. Продолжают давить всё оставшееся

Новости Крымнаша. Продолжают давить всё оставшееся

5. Севастополь. Примитивно, но денежно. К предпринимателям приходят ряженые клоуны и вымогают деньги. Вымогатели говорят: “Мы сейчас найдем у вас кучу нарушений и сообщим об этом в различные инстанции. Или оплатите взнос 2000 руб, и мы вам выдадим "наклейку" о том, что объект проверен”. На наклейке написано: “Комитет народного контроля г. Севастополя и Республики Крым. Объект образцового примера законного и качественного предпринимательства

Новости Крымнаша. Продолжают давить всё оставшееся

Новости Крымнаша. Продолжают давить всё оставшееся

6. Понаехавшие вояки получили землю в Севастополе в 1974 году. Создали гаражный кооператив. В 2014 году в Крым вторглась россия. Вояки и их потомки скакали от счастья на Нахимова. В 2019 году россия землю отбирает. Вата взвыла: “Правительство Севастополя хочет отнять у нас землю под строительство многоэтажного дома. Мы желаем выполнить условия договора (прим — заключен в 2010 году сроком на 25 лет) и построить многоэтажную парковку, как было запланировано при украинском договоре-аренды”, “Мы уже не Украина, но еще и не россия на сегодняшний день — получается так. Пока с нами не идут на беседу”. Как только россия накрывает очередного очень упоротого ватника камнем с неба, так очень упоротый ватник, застрявший в российском процветающем телевизоре, начинает выть, что “Крым еще не россия”. Ватники такие потешные иногда… Оккупанты дали 2 месяца, чтобы территория была освобождена

Новости
Ссылка

7. Гардемарины, выход там, где был вход. Спасайте уровень: “С переходом в россию уровень города упал ниже плинтуса… Позорище”

8. В Ялте на набережной оккупанты снесли аттракционы. И из развлечений тут теперь — только наскальная живопись в виде граффити с путиным, которого эти аттракционы загораживали, о чем сильно переживал пропагандон Сергей Сардыко, исписавший тонну жалобных бумаг. Это единственное выжившее граффити с путиным в Крыму, т.к. находится в самом центре города под наблюдением камер

Новости Крымнаша. Продолжают давить всё оставшееся

9. На севастопольском ватофоруме рассказали про внутреннюю (российскую) ненависть к крымчанам, которые массово получают украинские документы и которые испытывают на себе неприязнь на админгранице со стороны оккупантов: “Получила айди… В Украине вы заработали очки в репутацию, показали себя законопослушной гражданкой Украины. В рф — потеряли очки, т.к. не рвете связей с Украиной. Вот к Вам и относятся со всей строгостью закона и внутренней ненавистью. Все абсолютно логично! Ловите + в репутацию”

Новости
Падение рейтинга Путина: как пеагируют кони, депутаты и ВЦИОМ

10. На ватофоруме поясняют друг другу, куда они попали, цитируя самые громкие недавние высказывания российских чиновников о жителях россии

Новости Крымнаша. Продолжают давить всё оставшееся

11. Предатель Украины Сергей Акимов, который устал отмахиваться от камней с неба, сообщил, что под Алуштой оккупанты сорвали встречу кизяков с ватными общественниками, которые собирались обсудить вопрос выдвижения “единого кандидата” на сентябрьские “выборы” в Крыму. Оккупанты даже ряженых клоунов боятся. Почему? Потому что вата чувствует такой сногсшибательный уровень процветания, что сгоряча может и за какого-нибудь кизяка проголосовать

Новости
"Вежливые люди" как защита Путина от россиян

12. Нацисту Горному снова дали задание обвинять в накрывшей Крым катастрофе перекрасившихся предателей Украины, а не россию: “У обычных людей есть разочарование, которое очевидно в соцсетях, да и в обычных разговорах, и виноваты в этом перекрасившиеся баклажаны. Очищения не произошло, и именно это мне говорят многие, кто действительно встал на защиту Крыма 5 лет назад и шел в россию с надеждами. Более того, мы видим отжим и беспредел в Крыму такой, которого не было в годы сала и горилки. Есть информация, что по нам, пророссийским общественникам, готовят удар. Мы мешаем баклажанам воровать и дерибанить наш российский Крым”

13. “Россия — она за Керченским проливом. Оккупированный Крым — зловещая карикатура даже на эту, поруганную россию”. Прочтите статью Портникова “Крым — худшая версия россии”

P.S. Оккупанты сообщили: “В честь пятилетия "Крымской весны" на полуострове пройдёт авто-мото пробег”. Жители Крыма прокомментировали: “Мне казалась, что мото и авто пробеги уже достаточно "прокатились" по судьбам многих крымчан. Ан нет, не накатались ещё. Продолжают давить всё оставшееся”

Новости Крымнаша. Продолжают давить всё оставшееся

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
5
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Когда бандеры будут лучше жить чем крымчане, тогда... Помните эти фантазии свинорылых нацистов?))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Наши блоги