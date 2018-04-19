"Крым угробили": ярый "крымнашист" назвал полуостров помойкой

Оккупационные власти Крыма угробили полуостров, в частности его курортные города.

Так Феодосии и Коктебелю был нанесен непоправимый ущерб, сообщил пророссийский блогер Александр Горный, передает "Эхо Москвы".

По его словам, так называемые власти никак не отреагировали на затопление Коктебельской бухты нечистотами.

"Я просто обстучался о пороги Совмина и приемную Аксенова, что бы крымские власти обратили внимание и минимизировали последствия произошедшего, но результат нулевой. Местные феодосийские и коктебелевские чиновники осознанно закрыли глаза на произошедшее, дабы избежать скандала… Коктебель банально угробили, а виновных покрывают местные власти, которых назначили заинтересованные чиновники из Совмина", - пишет Горный.

"Феодосия и Коктебель ярчайший пример импотентности крымских властей. Регион за 4 года просто убит в хлам, кадровая чехарда из приближенных и карманных чиновников, как итог — люди больше не верят "властям", - добавил он.

По словам Горного, Феодосия превратилась в помойку и один из самых депрессивных крымских регионов.

"Крымская "власть" напоминает павлина, у которого с обратной стороны фасада обыкновенная куриная задняя часть и довольно неприглядная", - подытожил Горный.

Как сообщал "Обозреватель", ранее жители Крыма забили тревогу из-за экологического ЧП в регионе.