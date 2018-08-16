"Ни террористов, ни туристов": оккупантов подняли на смех из-за Крыма

В оккупированном Россией Крыму в разгар курортного сезона по-прежнему почти нет туристов. Однако российские пропагандисты всячески пытаются создать видимость популярности курорта среди отдыхающих и говорят о забитых отелях.

Так, глава самопровозглашенного комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что из-за небывалого наплыва туристов крымские отели будут занятыми до самого декабря, передает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Был в Алуште, Ялте, общался с руководителями объектов размещения. Многие говорят, что впервые идет бронь не только на сентябрь и октябрь, но и на ноябрь. Люди бронируют номера на ноябрь! Это дает право говорить о том, что мы движемся к рекорду по посетившим Крым туристам", — уверил нелегитимный чиновник.

Однако крымские блогеры утверждают, что курорт пустует и абсолютно никакого ажиотажа среди туристов тут нет. В частности, в Twitter Roksolana Today опубликованы актуальные фото с пляжей в разных городах.

Туристический "бум" в п. Золотое

"Ни террористов, ни туристов", — резюмировали блогеры фото из Судака.

Автовокзал в г. Судак

Золотое

Золотое как золото

редко кто приобретает... pic.twitter.com/cnNtO8i8vM — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 16 августа 2018 г.

Молочное,Саки

Аншлаг высокого сезона и одинокий зонт pic.twitter.com/IAdDKEmY7V — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 16 августа 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, 15 августа стало известно о том, что в Крыму полностью прекратили выпуск и обслуживание карт Mastercard и Visa. Расплачиваться безналичино можно будет картами российской платежной системы, которая однако является запрещенной в других странах из-за санкций ЕС и США.