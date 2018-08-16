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"Ни террористов, ни туристов": оккупантов подняли на смех из-за Крыма

9.2тЧитать новость на украинском

В оккупированном Россией Крыму в разгар курортного сезона по-прежнему почти нет туристов. Однако российские пропагандисты всячески пытаются создать видимость популярности курорта среди отдыхающих и говорят о забитых отелях.

Так, глава самопровозглашенного комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что из-за небывалого наплыва туристов крымские отели будут занятыми до самого декабря, передает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Был в Алуште, Ялте, общался с руководителями объектов размещения. Многие говорят, что впервые идет бронь не только на сентябрь и октябрь, но и на ноябрь. Люди бронируют номера на ноябрь! Это дает право говорить о том, что мы движемся к рекорду по посетившим Крым туристам", — уверил нелегитимный чиновник.

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Однако крымские блогеры утверждают, что курорт пустует и абсолютно никакого ажиотажа среди туристов тут нет. В частности, в Twitter Roksolana Today опубликованы актуальные фото с пляжей в разных городах.

Туристический "бум" в п. Золотое

"Ни террористов, ни туристов", — резюмировали блогеры фото из Судака.

Автовокзал в г. Судак

Как писал OBOZREVATEL, 15 августа стало известно о том, что в Крыму полностью прекратили выпуск и обслуживание карт Mastercard и Visa. Расплачиваться безналичино можно будет картами российской платежной системы, которая однако является запрещенной в других странах из-за санкций ЕС и США.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Крымчанин
Крымчанин
Особенно весело читать такие 'актуальные" новости находясь в "безлюдном" Крыму. :-) Укры, ну вы ту-пы-е! Хе-хе-хе... ;-)
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