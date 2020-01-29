"Москва – центр террора": в Украине прошли зрелищные марши в честь Героев Крут. Фото и видео

В среду, 29 января, в Украине прошли марши памяти о павших в бою под Крутами 102 года назад.

В Киеве участники марша прошли от станции метро Арсенальная до Аскольдовой могилы, где и были похоронены убитые большевиками студенты. На марш около сотни человек. Среди них – курсанты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

В Киеве прошел марш памяти Героев Крут Цензор.нет

В Киеве прошел марш памяти Героев Крут Цензор.нет

В Киеве прошел марш памяти Героев Крут Цензор.нет

В Киеве прошел марш памяти Героев Крут Цензор.нет

В Киеве прошел марш памяти Героев Крут Цензор.нет

В Киеве прошел марш памяти Героев Крут Цензор.нет

В Киеве прошел марш памяти Героев Крут Цензор.нет

В Киеве прошел марш памяти Героев Крут Цензор.нет

В Киеве прошел марш памяти Героев Крут Цензор.нет

В Киеве прошел марш памяти Героев Крут Цензор.нет

В Киеве прошел марш памяти Героев Крут Цензор.нет

В Киеве прошел марш памяти Героев Крут Цензор.нет

В Киеве прошел марш памяти Героев Крут Цензор.нет

Прошел марш и в Харькове, где участие приняли почти три тысячи человек. Среди них – активисты, военные, студенты и даже пенсионеры.

Марш памяти Героев Крут в Харькове Накипело

Марш памяти Героев Крут в Харькове Накипело

Марш памяти Героев Крут в Харькове Накипело

Марш памяти Героев Крут в Харькове Накипело

Марш памяти Героев Крут в Харькове Накипело

Марш памяти Героев Крут в Харькове Накипело

Марш памяти Героев Крут в Харькове Накипело

Почтили память героев также в Ивано-Франковске. Сотни людей прошлись главными улицами города с факелами в руках.

Марш памяти Героев Крут в Ивано-Франковске apostrophe

Марш памяти Героев Крут в Ивано-Франковске apostrophe

Марш памяти Героев Крут в Ивано-Франковске apostrophe

Марш памяти Героев Крут в Ивано-Франковске apostrophe

Марш памяти Героев Крут в Ивано-Франковске apostrophe

Прошли шествия и в Запорожье, где на майдане Героев Революции также состоялся митинг. Активисты выложили из лампадок слово "Круты" и почтили погибших минутой молчания.

Марш памяти Героев Крут в Запорожье nationalcorps.org

У Запоріжжі відбулася хода до Дня пам’яті героїв Крутhttps://t.co/t4ZprtmP14 pic.twitter.com/2Cc7FfS0jd — Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 29, 2020

В Херсоне украинцы провели марш от площади Свободы, по проспекту Ушакова и до аллеи Небесной сотни.

19 января 1918 года на железнодорожной станции Круты на Черниговщине прошел бой между войсками большевистской России и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику. Украинцам тогда удалось задержать врага на несколько дней и защитить столицу, пока не был подписан Брест-Литовский мир.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский также почтил память украинских Героев, погибших в бою под Крутами в 1918 году. Глава государства возложил цветы к Памятного креста Героям Крут.

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