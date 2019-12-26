Кроме Рождества: в ПЦУ рассказали, какие еще праздники могут перенести

Перенос празднования Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря затронет другие церковные праздники, которые тесно переплетены с государственными.

Об этом рассказал в эфире ObozTV священник Православной церкви Украины Андрей Гуль, комментируя возможный переход с юлианского на григорианский календарь.

"Надо говорить о том, что если происходит календарная реформа, значит мы касаемся и других праздников. Готовы ли мы День Святого Николая праздновать 6 декабря, когда мы привыкли 19-го? Готовы ли мы праздновать 1 октября Покрову Пресвятой Богородицы, которая уже традиционно сплетена с Днем казачества, Днем защитника?" – пояснил священник.

По его словам, многие религиозные церковные праздники "тесно переплетены с государственными, с традицией".

Как отметил Гуль, для Украины дискуссия о переносе Рождества является плюсом, однако "важно указывать на определенные риски".

Священник выразил мнение, что в вопросе календарной реформы торопиться не стоит: "Мы понимаем, что если в один момент сказать – мы празднуем 25 декабря, мы увидим, что 25 декабря никого не будет в храмах, а 7 января будут храмы переполнены".

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предстоятель ПЦУ Епифаний намекнул, что Рождество в Украине можно перенести с 7 января на 25 декабря.

11 мировых православных церквей, в том числе материнский для Православной церкви Украины Константинопольский патриархат, празднуют Рождество 25 декабря.

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