Иногда переговоры, особенно самые сложные переговоры кажутся монологом...

Привет. Я хочу рассказать об удивительном создании. Из-за контузии мне тяжело будет найти правильные слова. Поэтому нужна твоя помощь. Я хочу, чтобы ты стала сзади меня. Возьми меня за плечи. И чуть-чуть сдавливай с боков, чтобы я чувствовал твою поддержку. Да. Так.

Я хочу, чтобы ты закрыла глаза. Закрыла? Если да, нажми чуть сильнее мне плечи. Я хочу чтобы ты представила паутину. Паука, который вытягивает из себя нить и укладывает её в очередной круг. Ты знала, что паутина не только тонкая и прочная, но липкая?.. Попадая в паутину, нити прилепают к тебе. Представь.... Жертва пытается вырваться. Она бьётся в панике. Но только прилипает к ещё большему количеству и нитей. И окончательно запутывается. Уже через мгновение к ней ползёт паук. И смерть. Представила? Если да, ещё чуть сильнее сдавливай мне плечи. (Сдавливает)

Мухи, жуки, комары, кузнечики, пчёлы и осы. Все погибают в паутине. Ни у кого нет шансов выжить. И одна из причин, потому что они борются с паутиной. Прилипнув, застряв, им начинает казаться, что весь окружающий мир - это липкая паутина. Её нити со всех сторон. И они пытаются их порвать. Но запутываются еще больше. А всё потому, что мир на много больше, чем паутина. Нужно перестать бороться с паутиной. Отлететь в сторону. Забывая об этом, ни у кого нет шансов. Ни у кого, кроме бабочки. Представь порхающую бабочку. Как она выглядит... Как перелетает с цветка на цветок... Как исчезает в лучах солнца и появляется на фоне чистого голубого неба. Представила? Ещё чуть сильнее надави на плечи. (Сдавливает)

Ты знала, что тело и крылья бабочки покрыто миллионом чешуек? Таких мелких, как пылинка. Представь. Она бархатная. И когда бабочка прилипает к паутине, пылинки легко отделяются. И бабочка улетает в сторону. Она не борется с паутиной. Расстроенный, где-то разозленный паук остается без добычи. Бабочка пархает над ним, словно дразница. И совсем не переживает, что станет его добычей. Представила? (Сжимает)

Конечно, когда бабочка попадает в паутину и вырывается, она тоже расстраивается. Чем больше её пылинок остаётся на паутине, тем больше у неё грусти. Представь, как она сидит на цветке и переживает. Ей жалко себя. Ей жалко свой наряд. Ей стыдно такой оборванной показаться среди других. Ей кажется, что они обязательно узнают, как эта липкая слизь паутины прилипала к ней со всех сторон. И ей еще немножко больно от всего этого. И она прячется от всех. И перестает летать. Представила? (Сжимает)

А знаешь, какая действительно помощь нужна такой бабочке? Не новое платьице. Не лекарства из нектара. А вывести из тени к остальным. И бабочка сразу заметит, что никто не обращает на неё внимания больше, чем раньше. Никто не знает, что она была в паутине. Никто не думает об этом. Некоторые бабочки всё также заигрывают с ней. Приглашают вместе полетать. И знаешь что... Ты никогда не увидишь бабочек с ободранной пыльцой. Потому что они очень быстро приводят себя в порядок, как только снова начинают летать. Поэтому нужно вывести пострадавшую бабочку к остальным. Даже если для это нужно приложить усилия. Мы же хотим, чтобы она снова летала? (Сдавливает)

Представь, как ты берешь бабочку за плечи так же как меня. Она боится и хочет спрятаться. Но ты бережно, но сильнее сдавливаешь её за плечи. Сильнее сдавливаешь. (Сдавливает) Еще сильнее. (Сдавливает). Ты продалжаешь так крепко держать. И вы вместе выходите в открытый мир. Бабочка ещё пробует вырваться. Но ты любишь её. И крепко держишь. И вдруг замечаешь, что она перестаёт сопротивляться. Она смотрит вокруг. Нет пауков. Нет паутин. Никто над ней не смеётся. И ты ее отпускаешь. Расслабь руки. И почувствуй. Они как крылья раскрываются. (поворачиваюсь. у неё руки медленно расходятся в стороны)

Посмотри на меня. (открывает глаза) Ты можешь... Ты готова снова летать. В природе есть всего один паучок, который может поймать бабочку. Это паук-лестницепряд. Его паутина похожа на лестницу. Он сидит внизу и ждёт. Когда бабочка попадает в его паутину, он начинает её трясти. От бабочки отделяются пылинки. Но из-за того, что паутина трясётся, она падает на ступеньку вниз. Пылинки снова отделяются. Она снова может лететь. Но снова падает. И снова. И снова. И так до тех пор, пока на ней не остаётся пылинок. И она окончательно прилипает. Но знаешь, где чаще всего живут такие коварные пауки? (смотрит на меня) У нас в голове. Это наши страхи, что ничего не получится. И мы может и пробуем что-то сделать, но от страха так трясёт, что падаем и падаем на самое дно. Мы сами себя роняем. Хотя всегда можем... Всегда готовы летать снова. И всё, что нам нужно, улететь. Не уползти и убежать, а улететь от него, как бабочка. Давай улетим...

И мы рисуем с ней паука. Мохнатого или голого с острыми лапами? Мохнатого, страшного паука с восьмю глазами. Он поднял свои лапы, словно пытается схавить добычу. Но тут мы дорисовываем ему слёзы. Фонтан слёз из всех его глаз. Слёз так много, что вокруг него вода. Много воды. Так много, что он тонет в ней. И поднятые лапы, это всего попытка вынырнуть. Не утануть. Он барахтается и выбивается из сил. А над ним легко пархает бабочка.

Иногда переговоры кажутся монологом. Но иногда это танец, в котором один напевает мелодию, а другой под эту мелодию кружится в вальсе.