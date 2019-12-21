Уезжал с корпоратива: кортеж Зеленского снова попал на видео

В сети появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский якобы покинул новогодний корпоратив партии "Слуга народа" в сопровождении кортежа из 5 автомобилей.

Ролик разместил в YouTube-канале журналист Андрей Павловский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Похоже, это кортеж Зеленского. Хорошие велосипеды", – прокомментировал автор. Однако в Управлении государственной охраны частично опровергли догадки Павловского.

Кортеж Зеленского снова попал на видео

В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL в УГО сообщили, что только три авто на видео связаны с Зеленским.

"В социальных сетях распространяется видео, автор которого утверждает, что кортеж из пяти автотранспортных средств, выезжающий из КВЦ "Парковый", принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленский. Информируем, что с колонны транспортных средств на видео в кортеж президента Украины входят только три первых автомобиля. В очередной раз подчеркиваем, что кортеж президента Украины состоит из минимально необходимого для обеспечения безопасности во время передвижения количества автомобилей, а дорожное движение для его проезда не ограничивается и не перекрывается", – заверили в управлении госохраны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали вооруженную охрану, якобы сопровождавшую кортеж Зеленского.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!