Коронавирус показал опасную тенденцию в Украине: названа группа риска

Статистика заражения в Украине коронавирусом соответствует прогнозам медиков, однако настораживает, что болезнь поражает трудоспособное население.

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Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, 27 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сейчас статистика в диапазоне нашего прогноза, но настораживает количество людей трудоспособного возраста, которые болеют коронавирусом. По результатам этого анализа данных мы будем пересматривать карантинные меры. Мобильность возрастной группы от 18 до 50 значительно выше. Это группа риска. Поэтому ограничения необходимо пересмотреть", – пояснил Ляшко.

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"Если мы посмотрим по возрастной разбивке, то среди заболевших больше болеют люди от 30 до 40 лет, почти 38% от общего количества. От 18 до 29 лет – 17% заболевших, 50-65 возрастная группа – 30% и 65+ – 6% больных", – добавил главный санврач.

По его мнению, это свидетельствует о том, что люди пожилого возраста более строго соблюдают карантин.

"Ваша задача – придерживаться того, что вам рекомендуют. Мы не должны допустить повторения ситуации, которая есть в Италии, Испании, Франции. Наша задача – ограничить мобильность, контакты и самоизолироваться. Это единственная профилактическая мера, которая поможет спасти нашу систему здравоохранения и экономику. Без этого любые другие шаги правительства не сработают. Будут только уже жесткие превентивные меры", – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине зафиксировано уже 218 случаев заражения коронавирусом.

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