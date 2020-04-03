Коронавирус ускорился втрое, реальных заболевших уже 10 миллионов – инфекционист

Темпы роста распространения коронавируса в мире за последние 3-4 дня ускорились как минимум втрое, а по некоторым странам – даже вчетверо.

Такую гипотезу в комментарии OBOZREVATEL подтвердила врач-инфекционист Людмила Мухарская. По ее словам, об этом говорит количество зараженных, когда буквально за два дня вирусом инфицировалось порядка 100 тысяч людей во всем мире.

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"Конечно, это ненормально, но коронавирус – новый вирус, и у людей нет к нему иммунитета. Это значит, что от него не защищен никто, поэтому он так быстро и распространяется. Если раньше 100 тысяч заболевших фиксировали за неделю-две, то теперь распространение ускорилось в 3 и даже 4 раза. Говорить о какой-то стабилизации в наиболее зараженных странах рано", – подчеркнула врач.

Коронавирус в мире

Также вирусолог подтвердила громкое заявление о том, что количество больных на коронавирус во всем мире может составлять в десять раз больше, чем фиксирует официальная статистика. Если вирус подтвержден уже у 1 млн человек, то реальное количество заболевших может составлять 10 млн.

"За медицинской помощью обращаются люди с высокой температурой, нарушением дыхания, потребностью в кислороде и реанимационной помощи. Им делают тестирования, подтверждают диагноз и вносят в статистику. А 80% больных переносят вирус бессимптомно, то есть на ногах", – объяснила инфекционист.

Напомним, что больше всего больных зафиксировано в Италии, Испании, Франции и США. От осложнений вируса в мире умерло уже более 51 тысячи человек, более 210 тысяч вылечились.

В Украине подтверждено 897 случая заболевания, из них 22 летальных. Пик заболеваемости, по прогнозам экспертов, припадет на 20-е числа апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам врача-инфекциониста и бывшего директора Центра здоровья Владимира Курпиты, повышение температуры воздуха и наступления тепла не помешает распространению коронавируса в Украине.

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