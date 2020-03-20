Коронавирус в Украине: врач рассказала, кому можно не носить маски

Медицинские маски не защищают здоровых людей от коронавируса COVID-19, потому носить их должны только больные.

Об этом в эфире ObozTV рассказала семейный врач Вита Олещенко, комментируя карантин в Украине.

Врач отметила, что маску нужно надевать на больного человека, а не на здорового "для профилактики". По ее словам, такая маска пропускает "все на свете", кроме пыли.

"Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Капля должна упасть вам на дыхательные пути - в нос или в рот. Кто-то должен на вас чихнуть или кашлянуть, и заразит вас. Если же человек, который кашляет и чихает, носит маску, то он кашляет в нее, такие капельки останавливаются и не попадают на дыхательные пути других здоровых людей", - рассказала Олещенко.

По ее словам, "маску, по сути, можно и не носить, если вы не больны".

Врач также отметила, что на различных поверхностях - столах, поручнях, стульях - вирус может сохраняться и не погибать около пяти суток.

"Надо понимать, что руки тоже надо мыть с мылом. Не обязательно скупать те антисептики по тысяче гривен, которые остались в аптеке "низких цен". Надо мыть нос, потому что у нас там волосинки растут, которые останавливают вирусы, пыль и бактерии на уровне слизистой передней камеры носа. Если все это делать, можно защититься", - объяснила Олещенко.

5.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее семейный доктор Вита Олещенко рассказала, что должны делать люди, которые почувствовали у себя симптомы коронавируса.

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