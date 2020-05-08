Коронавирус ударил по Львовщине: Садовый заявил об угрозе срыва окончания карантина

На Львовщине из-за резкого увеличения за последние сутки количества больных коронавирусом могут не ослабить карантинные мероприятия, как планировалось ранее.

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Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба горсовета (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если анализировать ситуацию, то последние два дня мы имеем динамику к увеличению количества инфицированных коронавирусом. Очень интересно, как это будет развиваться до понедельника. Мы планировали ослаблять карантин, но так получается, что эти послабления будут в очень небольшом объеме, а большинство ограничений будет сохранено до 12 мая, по меньшей мере", – отметил он.

На Львовщине резко возросла заболеваемость COVID-19

Садовый подчеркнул, что в связи с увеличением заболеваемости COVID-19 чиновники собрали совещание штаба быстрого реагирования, а также заседание комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"Мы на комиссии финализируем окончательное решение штаба", – добавил мэр Львова.

Отметим, что по состоянию на утро 8 мая во Львовской области подтверждено 660 случаев инфицирования коронавирусом, и 65 из них – только за прошедшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Львовщина дополнила список регионов-лидеров по распространению заболеваемости коронавирусом. В области собрали экстренное заседание оперативного штаба для обсуждения путей решения проблемы.

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