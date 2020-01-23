Конец эпохи жадности, бедности и лжи? В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последние события в Украине

В пятницу, 24 января, в 21:00 в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на тему "Конец эпохи жадности, бедности и лжи?" эксперты обсудят результаты экономического форума в Давосе, зарплаты чиновников и контроль информации в Украине.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" или на Youtube-канале @shusteronline.
Во время обсуждения эксперты коснутся актуальных для страны тем:
"Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 24 января, в 21:00
Скриншот видео
Что Украина привезла из Давоса? Следует ли ожидать новые инвестиции?
Сколько должны зарабатывать украинские министры и чиновники?
Имеет ли право государство контролировать информацию?
Участие в дискуссии примут:
Алексей Гончарук, премьер-министр Украины,
Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 - 2013),
Оксана Маркарова, министр финансов Украины,
Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,
Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины,
Владимир Бородянский, министр культуры, молодежи и спорта Украины,
Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии "Батькивщина",
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь",
Никита Потураев, народный депутат, "Слуга народа", заместитель председателя комитета ВРУ по информационной политике,
Михаил Бродский, политический деятель, бизнесмен,
Дмитрий Бондаренко, генеральный директор Группы компаний "ЛИГА",
Олеся Бацман, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН",
Татьяна Котюжинская, президент Ассоциации медиа-юристов Украины,
Татьяна Попова, член Рады по вопросам свободы слова при Президенте Украины,
Ангелина Карякина, главный редактор "Общественного телевидения".
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетили Всемирный экономический форум в Давосе;
OBOZREVATEL провел текстовую трансляцию Всемирного экономического форума.
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