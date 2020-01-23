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24 января • обновлено в 00:26
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Конец эпохи жадности, бедности и лжи? В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последние события в Украине

1.3т
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В пятницу, 24 января, в 21:00 в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на тему "Конец эпохи жадности, бедности и лжи?" эксперты обсудят результаты экономического форума в Давосе, зарплаты чиновников и контроль информации в Украине.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" или на Youtube-канале @shusteronline.

Во время обсуждения эксперты коснутся актуальных для страны тем:

"Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 24 января, в 21:00

"Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 24 января, в 21:00

Скриншот видео

  • Что Украина привезла из Давоса? Следует ли ожидать новые инвестиции?

  • Сколько должны зарабатывать украинские министры и чиновники?

  • Имеет ли право государство контролировать информацию?

Участие в дискуссии примут:

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  • Алексей Гончарук, премьер-министр Украины,

  • Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 - 2013),

  • Оксана Маркарова, министр финансов Украины,

  • Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,

  • Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины,

  • Владимир Бородянский, министр культуры, молодежи и спорта Украины,

  • Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии "Батькивщина",

  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь",

  • Никита Потураев, народный депутат, "Слуга народа", заместитель председателя комитета ВРУ по информационной политике,

  • Михаил Бродский, политический деятель, бизнесмен,

  • Дмитрий Бондаренко, генеральный директор Группы компаний "ЛИГА",

  • Олеся Бацман, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН",

  • Татьяна Котюжинская, президент Ассоциации медиа-юристов Украины,

  • Татьяна Попова, член Рады по вопросам свободы слова при Президенте Украины,

  • Ангелина Карякина, главный редактор "Общественного телевидения".

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Автор
Марина Погорилко
Темы
Экономический форум в Давосе Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
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