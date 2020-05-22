Когда в Украине откроют фитнес-клубы и кафе: Степанов назвал даты

С 1 июня в Украине должен начаться следующий этап послабления карантина, когда запустят межобластные перевозки и заработают фитнес-центры.

Об этом на брифинге в пятницу, 22 мая, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"С 10 июня будет разрешена работа кафе, ресторанов и других учреждений указанных на сайте Минздрава", – добавил он.

Карантин в Украине

Степанов добавил, что решение о смягчении или усиления карантина в областях отныне будут принимать региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при условии соблюдения трех целевых показателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждые 10 дней в Украине планируется введение нового этапа послабления карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19.

С 22 мая в Украине началось послабление ограничительных мер и в стране начнут вводить адаптивный карантин.

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