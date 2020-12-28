Когда Украина перейдет на зимнее и летнее время в 2021 году: даты

Перевод часов на летнее время в Украине в 2021 году состоится в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября.

Так, 28 марта 2021 года в 03:00 произойдет перевод стрелок на один час вперед, а 31 октября 2021 года в 04:00 – на один час назад.

Как известно, перевод стрелок дважды в год в Украине осуществляется с 1996 года согласно постановлению Кабинета министров "О порядке исчисления времени нa территории Украины".

Хотя переход на зимнее время является поводом для многочисленных дискуссий, официально считается, что перевод стрелок помогает сократить расход электроэнергии.

Примечательно, что в сентябре 2011 года Верховная Рада своим постановлением отменила переход на зимнее время, однако 18 октября, после критики со стороны части общественности, украинский парламент признал утратившим силу ранее принятый документ.

Идею перехода с летнего на зимнее время в 1784 году выдвинул американский политик, журналист и изобретатель Бенджамин Франклин. Он предложил увеличить продолжительность светового дня, чтобы сократить потребление электричества.

Вместе с тем, перевод стрелок может стать причиной ухудшения самочувствия. Многие могут жаловаться на головные боли, недомогание, упадок сил и депрессию. В связи с этим медики рекомендуют придерживаться главных правил здорового образа жизни, таких как 8-часовой сон, полноценное питание, прогулки на воздухе и т.д.

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