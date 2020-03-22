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22 марта • обновлено в 20:45
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"Когда у тебя коронавирус": первый выздоровевший украинец поделился впечатлениями

6.9т
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Житель Черновцов Александр стал первым украинцем, у которого подтвердили коронавирус, и первым, кто выздоровел от COVID-19.

Александр рассказал ВВС News Украина, где он заразился, как он осознал, что болен и как проходило лечение.

По словам Александра, 27 февраля он с женой вернулся из путешествия в итальянский город Бергамо.

"Уже 28 февраля в меня начала подниматься температура. Сначала почувствовал слабость. Померил температуру - 37.1. В обед - 37.4. Слабость оставалась. Я подумал, что это акклиматизация. К вечеру ситуация ухудшилась - температура поднялась до 37.9. Попробовал выпить парацетамол. Уже пришло понимание, что какая-то опасность есть", - отметил он.

"Когда тебе говорят: у тебя - вирус... Ты не понимаешь, что дальше. Понятно, что дальше что-то будет. Но как оно будет? Я знал, что что-то начнется, но что именно не представлял. Не было страшно. Только непонимание. Непонимание того, что вообще происходит. Страшно, что я один из тех, кому не повезло. Почему я первый..." - поделился он впечатлениями.

Мужчина рассказал, что в больнице лечение проходило "симптоматично", то есть лечили "от симптомов, которые проявляются на данный момент".

Александр говорит, что спал в очень холодном боксе: "Я спал в куртке. Я думал, что это временно, я не представлял, что в таких условиях можно долгое время провести Я говорил врачам: "Давайте что-то делать!" Мне ответили: "Попросите, чтобы кто-то принес вам обогреватель". А я смотрю - в боксе одном только две розетки, куда можно включить этот обогреватель, и они поплавленные".

"Трудно сначала, когда вас от привычного быта бросают в экстремальные условия. Это был для меня шок. Первые дни я не мог смириться Я до последнего думал, что через несколько дней придет отрицательный результат, и меня отпустят домой. Я чуть ли не зарубки делал, сколько часов мне остается. Но когда мне сказали, что у меня положительный результат, и я здесь надолго... Просто пришлось смириться и адаптироваться", - сказал он.

Человек вообще провел в инфекционном отделении полных 20 дней.

"Из них две недели, действительно, в состоянии болезни. То есть, медикаментозное лечение полноценное: системы, уколы, антибиотики. А последнюю неделю, когда организм начал бороться, тогда становилось легче. Тогда уже просто ждал выписку", - рассказал Александр.

"70% всех медикаментов мы покупали за свой счет. Ситуация улучшилась примерно через неделю моего пребывания. Постепенно лекарствами обеспечивала клиника. К концу мы просто покупали какие-то мелочи", - добавил он.

"Когда у тебя коронавирус": первый выздоровевший украинец поделился впечатлениями

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения порадовали украинцев информацией о том, что в стране от коронавируса излечилось уже восемь человек, но позже выяснилось, что в ведомстве ошиблись.

По состоянию на утро 22 марта в Украине официально подтверждены 47 случаев инфицирования коронавируса.

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Автор
Павел Заяц
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Каменный век какой то, спал в куртке, а отопление включить не судьба? Газку продать нищебpoды? )))))))))
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