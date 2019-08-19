"Погибли дети, люди остались без рук и ног!" Почему террористы "Л/ДНР" спокойно выходят на свободу

Террористы, воевавшие за "Л/ДНР", массово выходят на свободу.

Мало того, они прекрасно себя чувствуют на территории подконтрольного Донбасса и могут продолжать совершать преступления. Что происходит – в материале OBOZREVATEL.

Террорист ведет себя нагло и дерзко

В Мариуполе на свободу вышел террорист Валерий Кирсанов. Бывший ГАИшник в январе 2015 года помогал террористам корректировать огонь по Мариуполю. В частности, он участвовал в обстреле Восточного микрорайона 24 января.

Валерий Кирсанов на суде Новости Донбасса

Тогда погиб 31 человек, среди них дети. Ранено 117 человек. В тот день снаряды от "Градов" и "Ураганов" ложились рядом со школами, возле рынков "Денис" и "Киевский", а также на улицах Киевской и Олимпийской недалеко от жилых домов.

Как рассказывал сам Кирсанов, он, работая ГАИшником, знал, где находятся блокпосты ВСУ, а также где много людей. Эти адреса он отыскивал на карте Google, выяснял координаты, а затем с помощью СМС передавал террористам.

Один из боевиков по кличке "Пепел", с которым Кирсанов поддерживал связь, является офицером российской армии.

Активисты встретили Кирсанова помидорами и зеленкой Скрин видео

Кирсанова задержали 24 января 2015 года. Все это время он находился в СИЗО. Только в июне 2019 года его приговорили к девяти годам лишения свободы, а 15 августа уже освободили по так называемому закону Савченко. Напомним, согласно нему, каждый день проведенный в СИЗО считается за два.

Мариупольский активист и бывший боец АТО Руслан Пустовойт говорит, что Кирсанов ведет себя очень нагло и дерзко, и не считает себя виноватым.

"Он ведет себя очень нагло, заявил, что никуда из Мариуполя уезжать не собирается, будет жить тут. Он сам в Восточном микрорайоне живет, который тогда по его наводкам обстреливали боевики. Там мать его живет, жена. Представляете, он стрелял фактически в них. Ведь благодаря его безграмотности, его ошибке боевики в тот день обстреляли не блокпост с нацгвардейцами, а мирный микрорайон. Погибли дети, люди остались без рук и без ног. А ему хоть бы что", – возмущается в беседе с OBOZREVATEL Руслан Пустовойт.

Обстрел Мариуполя. Боевики вели огонь по жилым кварталам Цензор. нет

По его словам, суд специально затягивал дело.

"Судьи постоянно болели, заседания переносили. Такое впечатление, что делалось это специально. Чтобы он отсидел в СИЗО 4,5 года. Ему в июне выносят приговор 9 лет, а в августе он уже выходит на свободу. У нас судьи просто боятся, они все время думают, а вдруг власть поменяется, а вдруг Путин сюда придет, тогда же с них спросят", – считает Пустовойт.

Суд посчитал доказательства недостаточными

Это уже не первый террорист, которого отпускают на свободу. Не так давно суд отказал в содержании под стражей Романа Джумаева. Он отправлен под домашний арест.

Это человек, который с 2014 года воевал на стороне террористов, участвовал в боях за Донецкий аэропорт, был в так называемом батальоне "Пятнашки". Позже, в конце 2015 года, он с семьей он переехал в Беларусь, работал там менеджером.

Боевик Роман Джумаев не скрывал, что воюет на стороне террористов Миротворец

Затем вернулся в Мариуполь, но его задержали и вскоре снова отпустили. Джумаев даже открыл ларек с пиццей, вывесил там украинский флаг. Правда, документов на ларек не было, поэтому его коммунальные власти демонтировали.

Во время конфликта с полицией Джумаев распылил газ в полицейского, только тогда, 11 декабря 2018 года его снова и арестовали.

"Суд по Джумаеву специально перенесли в Курахово, чтобы нам сложно было туда добираться. Но мы все равно ездили, чтобы не дать ему уйти от ответственности. Ведь он убивал наших ребят. Но все равно его отпустили весной под домашний арест. Судья заявил, что недостаточно доказательств. Как недостаточно? Есть фото его с боевиками, с оружием, он сам в интервью рассказывал, как он воевал и убивал", – говорит Руслан Пустовойт.

Роман Джумаев Миротворец

Вместе с Джумаевым отпустили и Сергея Костенюка, который корректировал огонь террористов на позициях в Марьинке. Суд отпустил его под залог в 150 тысяч гривен.

Недавно на свободу вышел и Дмитрий Куприян, который возглавлял противовоздушную оборону в Славянске. Это тот человек, который добыл тягач для перевозки российского Бука, сбившего малайзийский лайнер. Куприяна также осудили в декабре 2017 года на пять лет, но он освободился раньше благодаря закону Савченко.

Как относятся к террористам в Мариуполе

По словам военного, в Мариуполе отношение к бывшим террористам, на удивление, спокойное.

Кирсанова под СИЗО встречали немногочисленные активисты и журналисты Скрин видео

"У нас люди равнодушные ко всему. По ним стреляют, убивают, а они говорят, что это специально ВСУ делает. Вы знаете, я, бывший боец АТО, выхожу из дома, а у подъезда бабушки сидят и мне вслед сквозь зубы цедят, вот, мол, пошел сволочь, он наших братьев убивал. Я уже пытался с ними разговаривать, рассказывал, как мы в плен брали уголовников, которые воюют на стороне террористов, фото показывал. Говорил, что этим людям все равно, они будут вас продолжать убивать. Бесполезно, у этих бабушек в душе только Россия и Советский Союз", – возмущается Пустовойт.

Новости Украинские спецы начали охоту на боевиков

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в беседе с OBOZREVATEL рассказал, что только что вернулся с востока:

"Я там был, общался с людьми. И для меня самого загадка, как люди, которые видят, во что Донбасс превратился благодаря соратникам Януковича, вновь могут за них голосовать. В населенных пунктах видят, что их обстреливают с той стороны, и все равно половина этих людей живет с мечтой о "русском мире".

Одна из причин, конечно, пропаганда. Несмотря на то, что в восточных регионах есть украинское телевидение, многие люди в селах и районах живут со спутниковыми антеннами и смотрят российские телеканалы. "Я предлагал демонтировать эти тарелки, но мне сказали, что нельзя", – говорит Тука.

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