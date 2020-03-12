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12 марта • обновлено в 06:51
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В Украине введен карантин: Шмыгаль выпустил срочное видеообращение

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Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к гражданам из-за введения карантина в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Он заверил, что правительство контролирует ситуацию вокруг болезни в Украине. Видеообращение появилось на странице главы правительства в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Шмыгаля, Кабмин способен минимизировать распространение коронавируса в стране.

Шмыгаль обратился к украинцам из-за карантина

Шмыгаль обратился к украинцам из-за карантина

Скриншот из видео

"Ситуация в Украине контролируется. Правительство принимает все необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса. Мы понимаем как действовать на границах, в аэропортах, у нас четкие механизмы, которые минимизируют распространение вируса в пределах страны. Уверен, что совместными действиями государства и граждан Украина сможет противостоять мировому вызову", – заявил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да шо там кто умеют, до сих пор авиасообщение не ограничили.
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