В Украине введен карантин: Шмыгаль выпустил срочное видеообращение

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к гражданам из-за введения карантина в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Он заверил, что правительство контролирует ситуацию вокруг болезни в Украине. Видеообращение появилось на странице главы правительства в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Шмыгаля, Кабмин способен минимизировать распространение коронавируса в стране.

Шмыгаль обратился к украинцам из-за карантина Скриншот из видео

"Ситуация в Украине контролируется. Правительство принимает все необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса. Мы понимаем как действовать на границах, в аэропортах, у нас четкие механизмы, которые минимизируют распространение вируса в пределах страны. Уверен, что совместными действиями государства и граждан Украина сможет противостоять мировому вызову", – заявил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

11 марта по всей Украине был объявлен карантин на срок до 3 апреля.

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