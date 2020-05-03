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3 мая • обновлено в 22:45
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Карантин в Украине до последнего излечившегося невозможен – Ляшко

6.3т
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Карантин в Украине не может длиться до последнего излечившегося от коронавируса COVID-19.

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Как заявил в интервью изданию "Настоящее время" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пока не будет вакцины и специфического лечения, карантин "можно держать вечно".

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

"Поэтому наша основная задача – найти баланс между противоэпидемическими мерами и обеспечением здоровья граждан Украины и экономическими вопросами. Вот когда мы найдем эту золотую серединку, мы запустим и нашу систему здравоохранения, и бизнес, и экономику, для того, чтобы страна могла жить дальше. Но, как обычно, при определенных условиях", – отметил он.

При этом Ляшко добавил, что масочный режим введен не навсегда, но "маски с нами будут долго".

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины готовит смягчение условий карантина. К работе могут вернуться кафе, парихмахерские и салоны красоты.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
вирус карантин
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
до последнего жителя ,даеш!не дадим вирусу ,ни одного шанса!
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