Карантин в Украине: Шмыгаль объявил о закрытии авиасообщения с Италией

В связи с карантином в Украине из-за угрозы распространения нового коронавируса COVID-2019 авиасообщение с Италией фактически прекратится.

Об этом в среду, 11 марта, на брифинге по результатам заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина". Уточняется, что авиакомпании в настоящее время приступили к реализации решения.

Украина закроет авиасообщение с Италией Коллаж

"Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации – это, фактически, отмена авиасообщения с Италией, пока что", – сказал Шмыгаль .

Он подчеркнул, что Украина будет следить за развитием ситуации с коронавирусом в других странах. В случае необходимости правительство будет принимать решение рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение с этими странами.

Денис Шмыгаль Liga

Как писал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!