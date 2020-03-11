Карантин в Украине: Шмыгаль объявил о закрытии авиасообщения с Италией

В связи с карантином в Украине из-за угрозы распространения нового коронавируса COVID-2019 авиасообщение с Италией фактически прекратится.
Об этом в среду, 11 марта, на брифинге по результатам заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина". Уточняется, что авиакомпании в настоящее время приступили к реализации решения.
Украина закроет авиасообщение с Италией
Коллаж
"Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации – это, фактически, отмена авиасообщения с Италией, пока что", – сказал Шмыгаль .
Он подчеркнул, что Украина будет следить за развитием ситуации с коронавирусом в других странах. В случае необходимости правительство будет принимать решение рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение с этими странами.
Денис Шмыгаль
Liga
Как писал OBOZREVATEL:
11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране из-за угрозы эпидемии коронавируса. Он будет действовать с 12 марта по 3 апреля.
Карантин не будет касаться Верховной Рады, а также органов местного самоуправления. В то же время нардепы отменили зарубежные командировки и предусмотрели ряд профилактических мероприятий.
Из-за ограничений в стране будут работать всего 49 из 219 пунктов пропуска.
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в свою очередь отменила ряд рейсов в Италию, Израиль, Турцию и сократила количество вылетов в Великобританию.
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