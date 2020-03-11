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11 марта • обновлено в 18:42
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Карантин в Украине: Шмыгаль объявил о закрытии авиасообщения с Италией

1.8т
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В связи с карантином в Украине из-за угрозы распространения нового коронавируса COVID-2019 авиасообщение с Италией фактически прекратится.

Об этом в среду, 11 марта, на брифинге по результатам заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина". Уточняется, что авиакомпании в настоящее время приступили к реализации решения.

Украина закроет авиасообщение с Италией

Украина закроет авиасообщение с Италией

Коллаж

"Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации – это, фактически, отмена авиасообщения с Италией, пока что", – сказал Шмыгаль .

Он подчеркнул, что Украина будет следить за развитием ситуации с коронавирусом в других странах. В случае необходимости правительство будет принимать решение рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение с этими странами.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Авиаперелеты Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
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