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15 мая • обновлено в 12:03
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Украинцы показали уровень доверия к Зеленскому. Опубликованы цифры

26.1т
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Около 49% украинцев считают, что события в стране в основном развиваются в неправильном направлении, при этом 57% граждан доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

Такие данные социологических опросов аналитического центра Разумкова продемонстрировали в эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 14 мая. Респондентов опрашивали по телефону.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

lb.ua

На вопрос о том, насколько вы доверяете главе Украины, 57% ответили доверяю, 37% – не доверяю, 6% выбрали вариант "сложно ответить".

48,7% респондентов считают, что события движутся в неправильном направлении, 28,9% – в правильном, 22,4% было сложно дать однозначный ответ.

Украинцы показали уровень доверия к Зеленскому. Опубликованы цифры

Скриншот

Украинцы показали уровень доверия к Зеленскому. Опубликованы цифры

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в соцопросе группы "Рейтинг" украинцы назвали свой главный страх на карантине из-за пандемии коронавируса.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
опрос рейтинг политика
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