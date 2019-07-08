"Какой стыд!" Зеленского разгромили за визит на "передовую"

Президента Украины Владимира Зеленского уличили в инсценировке визита на передовую на Донбассе.

На это на своей странице в Facebook обратил внимание украинский военных Вадим Бойко. Он опубликовал соответствующее фото.

"И только ребенок на заднем фоне ест мороженку, и не понимает, на*ер среди гаражного кооператива вырыли траншею и чего "Рассмеши комика" в виде бомжа лазает по той траншее на серьезном табле. Хорошо, что хоть испуганные воеводы не нагнали роту зольдатен в броне и касках, чтоб прыгали по жаре перед камерами репортеров", – написал Бойко.

"Блин, да моя комната в детстве больше походила на зону боевых действий, чем эта яма посреди гаражей", – добавил он.

В сети бурно отреагировали на появление Зеленского на "передовой".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленского обвинили в странном поведении на совещании в Закарпатской таможне.

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