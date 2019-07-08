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"Какой стыд!" Зеленского разгромили за визит на "передовую"

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Президента Украины Владимира Зеленского уличили в инсценировке визита на передовую на Донбассе.

На это на своей странице в Facebook обратил внимание украинский военных Вадим Бойко. Он опубликовал соответствующее фото.

"И только ребенок на заднем фоне ест мороженку, и не понимает, на*ер среди гаражного кооператива вырыли траншею и чего "Рассмеши комика" в виде бомжа лазает по той траншее на серьезном табле. Хорошо, что хоть испуганные воеводы не нагнали роту зольдатен в броне и касках, чтоб прыгали по жаре перед камерами репортеров", – написал Бойко.

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"Блин, да моя комната в детстве больше походила на зону боевых действий, чем эта яма посреди гаражей", – добавил он.

В сети бурно отреагировали на появление Зеленского на "передовой".

"Какой стыд!" Зеленского разгромили за визит на "передовую"
"Какой стыд!" Зеленского разгромили за визит на "передовую"
"Какой стыд!" Зеленского разгромили за визит на "передовую"
"Какой стыд!" Зеленского разгромили за визит на "передовую"
"Какой стыд!" Зеленского разгромили за визит на "передовую"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленского обвинили в странном поведении на совещании в Закарпатской таможне.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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