Играю с сыном на улице в прятки. Смотрю стоит черный тонированный "крузак". Рысью несусь к нему и присев прячусь за ним. Затем приподнимаюсь и пытаюсь сквозь окно отследить, где сын. Присматриваюсь. Но уж очень сильно затонировано стекло. Тут опускается это самое стекло и мы нос к носу сталкиваемся лицами с водителем "крузака", которого я вижу в первый раз.

- Борислав, мне отъехать?

- Не, не надо.

- А может все же отъехать?

- Спасибо, но не стоит.

- А что происходит?

- От сына прячусь. В прятки играем.

Он поворачивается и смотрит в сторону пассажира. Там видно, как в сторону машины идут двое крепких парней с тактическими сумками через плечо. Водитель "крузака" поворачивается ко мне, нервно сглатывает и говорит:

- Борислав, я не хочу проблем. Можно я поеду? А Вы тут сами, как-нибудь...

Тут сзади раздалось:

- Паааап.

Разворачиваюсь. Сзади стоит сын. Нашел меня. Поворачиваю голову к водителю "крузака":

- Вот видите?! Мы играем в прятки.

- Я уже понял Борислав. Но лучше я все же поеду. Мне уже хватит этой нервотрепки.

И он уехал. А мы пошли с малым дальше.

Вот и выходит, что в жизни таки происходят события, в которых не все так, как вам кажется, даже если вы видите происходящее. Смотрите на все происходящее под разными углами. И доверяйте людям. Хотя бы иногда.