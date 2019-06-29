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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогерВсе статьи автора

Как в СССР врали по телевидению

3.3т

Так, друзья — в одном из своих недавних постов я рассказал, как советским гражданам в книгах врали про жизнь в других странах, а сегодня расскажу вам о том, как именно советские пропагандисты врали людям по телевидению. Пост будет интересным — так что запасайтесь попкорном и обязательно заходите в комментарии — там будет горячо), - пишет белорусский блогер Максим Мирович в своем блоге на LiveJournal.

Для начала следует сразу сказать, что советской пропагандой было пропитано практически всё телевидение — даже "КВН", который воспринимался как глоток свободы на советском ТВ, шутил исключительно на политкорректные темы, а критика и сатира касалась только "отдельных недостатков бытового обслуживания граждан", "отдельных бюрократов, рвачей и хапуг", но никогда — совкового строя в целом и высшего руководства страны — за это могли пригласить на бутылку в КГБ.

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Если же говорить о новостях или псевдо-аналитических передачах — то там советская пропаганда и чисто советская ложь цвела пышным цветом. Основной боевой тактической задачей этих передач было убеждение советских граждан в том, что СССР является лучшей в мире страной, а также разжигание ненависти к странам, граждане которых живут свободно. "Боевая тактическая задача" здесь не просто фигура речи — специальность "журналист" в СССР соответствовала специальности "военный пропагандист", у журналистов были соответствующие воинские специальности в военных билетах, и практические навыки "введения противника в заблуждение" по сути отрабатывались в мирное время на собственных гражданах.

Итак, в сегодняшнем посте – рассказ о том, как именно врали по советскому телевидению. Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте)

Враньё в программе "Время"

Как в СССР врали по телевидению

Программа "Время" Первой программы ЦТ СССР начала выходить в 1968 году, а с 1970-го года шла в цвете. До этого на советском ТВ были только отдельные новостные блоки, а уже в программе "Время" фактически сформировался полный пропагандистский телевизионный стиль для обработки советских граждан. Отчасти сильное действие программы "Время" объяснялось тем, что в СССР не было конкуренции, и люди получали безальтернативную информацию из одного источника.

Обставлена программа "Время" была очень пафосно и тенденциозно, в духе брежневского "возврата к величию". В начале программы время играла пафосная музыка Свиридова и была показана красная кремлёвская звезда, которая облетает весь земной шар — чтобы у зрителей сразу создался нужный настрой. Все новости читали поставленными голосами с иголочки одетые ведущие — причём все обставлялось так, чтобы у зрителя ни на секунду не промелькнула мысль о какой-то фальши — всё читалось очень уверенно и без малейшей запинки.

Как в СССР врали по телевидению

Сама подборка новостей была очень тенденциозной — в начале ведущие рассказывали об успехах СССР — о миллионах тонн намолоченной ржи, о тысячах тонн выплавленного чугуна, о постоянных увеличениях надоев и площади посевных полей для озимых. Главная задача этой части программы была в создании у зрителя внутреннего ощущения массы изобилия в СССР — голод нам не грозит, страна движется правильным курсом! Всё нарастающие экономические проблемы и дефицит при этом объяснялись отдельными недоработками на местах, а также наличием несунов, бюрократов, хапуг и рвачей — которые, к большому сожалению, ещё существуют в нашем обществе.

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Убогий совок на рисунках советской девочки

Дальше шёл блок новостей про страны Загнивающего Запада — про них показывали какие-нибудь протесты, забастовки и "выступления рабочих". Никто не говорил, что люди протестуют там просто потому, что это разрешено по закону, в отличие от совка, в котором было всё запрещено. Какие-то малосущественные события из стран Запада, вроде ограбления магазина в ФРГ, обсасывались невероятно подробно и обстоятельно — мол, смотрите, как они там загнивают!

Главная черта советских новостей в программе "Время" — из них было абсолютно невозможно понять, что происходит на самом деле. Про СССР рассказывали только хорошее, про Запад — только плохое, и зрители абсолютно не ощущали ни реальной жизни в СССР, ни реальной жизни в странах Запада.

"Международная панорама" и другие "аналитические передачи"

Как в СССР врали по телевидению

Помимо общего вранья и передёргивания фактов в программе "Время", на советском ТВ существовал ещё также и целый пул отдельных "аналитических передач", где советским гражданам уже более обстоятельно врали про ужасы загнивающего капитализма. Смотрели это дело немногие, но были у таких телепередач и "профессональные зрители" — чаще всего кащееобразные деды в очках а-ля Чикатило, которые внимательно смотрели эту "аналитику", а доверху насмотревшись — выбегали на лестничную клетку или во двор, чтобы излагать каждому встречному эту конспирологию — "Ты представляешь, Иван, оказывается ихние капиталисты ещё сто лет назад задумали повернуть наши реки вспять!".

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Как и в случае с программой "Время", пропагандисты в "Международной панораме" старались прямо не врать, а излагать факты так сказать в соответствие с линией партии — Генрих Боровик врал о том, как злые капиталисты в США "наживаются на хиппи", продавая им расписные джинсы, врали также и про тенденции западного общества, постоянно педалируя истории о протестах, безработице и прочем таком. Возбуждённым советским зрителям казалось, что "угнетённый класс капстран" вот-вот поднимется и устроит социалистическую революцию, которая охватит весь мир!

Отдельным мемом стали перлы совковых журналистов из Парижа — каждый год под Рождество советским гражданам (большинство из которых рождалось и умирало в СССР, так никогда и не побывав за границей) говорили следующее — "Вот Эйфелева башня, скоро Рождество, но нерадостны лица парижан! Рождественская индейка всё дорожает!" Вот хорошо, что мы живём в СССР! — вскрикивал никогда в жизни не видевший индейки фанат совка, и тут же убегал на маленькую бесплатную хрущёвскую кухоньку, чтобы поскорее съесть лучшую в мире советскую колбасу с улучшенным (пониженным) содержанием бумаги.

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Как в СССР врали о жизни в других странах

Отдельное враньё "Международной панорамы" заключалось также и в "правильном расставлении акцентов", как в том анекдоте — "у них сплошь шпионы, а у нас сплошь разведчики". События перекручивались в нужном совкам ключе — вооруженных калашами афганских моджахежов, которые воевали против СССР, называли басмачами, душманами и преступниками, зато какие-нибудь африканские племена с теми же калашами называли "борцами за свободу и независимость".

Как в СССР врали по телевидению

Помимо "МП", существовало ещё несколько передач вроде "Девятой студии", в которой три "политобозревателя"-пропагандиста врали про жизнь в странах Запада и рассуждали о мировом сионизме, коварных планах Даллеса и Отто фон Бисмарка. В конце все три обозревателя сходились на том, что либеральная идея потерпела крах, и Запад вскоре ждёт неминуемый конец. Особенностью программы было то, что ведущий этого бреда Валентин Зорин честно называл себя "солдатом Холодной войны" и не скрывал, что делает лживую пропаганду.

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Холодное сегодня. Вместо эпилога.

До недавнего времени казалось, что Холодная война давно закончилась, но с недавнего времени, после недолгого глотка свободы в девяностые годы, в России начали возрождаться пропагандистские СМИ чисто советского образца. Ведущие повторяют ту же риторику, что и во времена СССР, и стараются убедить россиян (которые точно так же, как и советские граждане, в массе не бывали за границей) в том, что жизнь в диктатуре — это очень хорошо.

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете. Помните советское телевидение?

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Автор
Максим МировичМаксим Мирович
Тема
российская пропаганда
Теги
пропагандаИсторияфейкиСССР
Источник
Источник:ЖЖ Максима Мировича
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Попов Гергій
Попов Гергій
Пам'ятаю себе - підлітка, і як не раз думав саме так, " як класно що я народився у срср!". Коли помер Брежнев, мені було 20, я щойно приїхав на ДМБ із за рікі. На плечах був тягар життів афганців, які я в них відняв як снайпер спецназу. Так, нам вдовблювали про амєріканскіє ракєти, які стояли-б у Афганістані як-би ми не виконали свій інтернаціональний долг. Але у це чомусь не вірилось, і чим далі тривало життя, тим більше спадала з очей ота совкова рожева імла. А перша Чеченська розтавила всі крапкі. Я остаточно зрозумів якого кровожерного монстра я вважав найкращою країною світу!
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