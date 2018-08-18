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Как распознать буллинг: советы психолога

1.6тЧитать новость на украинском

В последнее время в Украине все чаще поднимается тема школьной травли. Как выяснить, что ваш ребенок стал её жертвой, рассказала психолог Наталья Шестак.

В эфире ObozTV она привела ряд потенциально тревожных признаков. В частности, это замкнутость, отсутствие аппетита, бессоница.

“И тогда начинаем с ребенком разговаривать. По дружбе, в процессе завтрака или ужина. Когда мы кушаем - мы расслаблены в разговоре. Или когда мы играем, или что-то вместе моем... В процессе общих дел. Так, между прочим, мол: что у тебя происходит?” - пояснила Шестак.

По её словам, такие беседы должны происходить исключительно в мягком, ненавязчивом тоне, иначе результатов не добиться.

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“Не так, что сел напротив: а ну, скажи мне, вот ты сейчас плохо ешь, что у тебя произошло?!” - уточнила психолог.

Также она предложила еще один действенный вариант: “познакомиться” со своим ребенком в Интернете, стать его виртуальным другом.

“Друг - это другой “я”. Родитель же знает своего ребенка как никто другой. Люди ищут друзей, чтобы найти свое отображение. Родитель по Интернету может стать другом своего ребенка и ненавязчиво, мягко узнать, что происходит”, - посоветовала Шестак.

Только после того, как вы выяснили, что именно произошло с ребенком, можно идти в школу и решать проблему. Но исключительно в содружестве с учителем, акцентировала внимание психолог.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве шайка подростков избивает детей.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVШколаИнциденты в школах
Персона
Наталья Шестак
Место
Украина
Объекты
УкраинашколадетиПсихология
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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