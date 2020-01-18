"Как горячо мы их ждали!" Глава МАУ обратился с просьбой к украинцам из-за катастрофы в Иране

Президент МАУ Евгений Дыхне призвал украинцев 19 января в 11:00 нажать автомобильный сигнал в знак памяти о жертвах авиакатастрофы в Иране.

Об этом он написал в Facebook, сообщив, что утром в воскресенье тела погибших привезут в Украину.

"Родная земля, близкие и семьи, видимо, еще никогда не ждали их с таким замиранием сердец. Последний прилет и впереди вечный покой... Наши ангелы заслуживают особого приветствия дома. Предлагаю 19 января в 11:00 всем украинцам, где бы вы не были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами, погибшими в небе Ирана. Они должны знать, как горячо мы ждали их дома", – написал Дыхне.

Украинцев призвали почтить память жертв катастрофы в Иране

С таким же призывом выступила ведущая новостей Маричка Падалко, отметив, что 19 января – "наш тест на солидарность".

"Когда пять лет назад тела пассажиров сбитого MH17 привезли домой, в частности, в Голландию, практически весь Амстердам вышел на улицы. Люди стояли на тротуарах, на мостах, держали флаги и плакаты "Добро пожаловать домой", а в аэропорту самолет встречала королевская семья", – отметила она.

Управление государственной охраны также предупредило водителей, что в связи с траурными мероприятиями 19 января могут возникнуть определенные ограничения движения в районе аэропорта "Борисполь".

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