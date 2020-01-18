"Как горячо мы их ждали!" Глава МАУ обратился с просьбой к украинцам из-за катастрофы в Иране

Президент МАУ Евгений Дыхне призвал украинцев 19 января в 11:00 нажать автомобильный сигнал в знак памяти о жертвах авиакатастрофы в Иране.
Об этом он написал в Facebook, сообщив, что утром в воскресенье тела погибших привезут в Украину.
"Родная земля, близкие и семьи, видимо, еще никогда не ждали их с таким замиранием сердец. Последний прилет и впереди вечный покой... Наши ангелы заслуживают особого приветствия дома. Предлагаю 19 января в 11:00 всем украинцам, где бы вы не были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами, погибшими в небе Ирана. Они должны знать, как горячо мы ждали их дома", – написал Дыхне.
Украинцев призвали почтить память жертв катастрофы в Иране
С таким же призывом выступила ведущая новостей Маричка Падалко, отметив, что 19 января – "наш тест на солидарность".
"Когда пять лет назад тела пассажиров сбитого MH17 привезли домой, в частности, в Голландию, практически весь Амстердам вышел на улицы. Люди стояли на тротуарах, на мостах, держали флаги и плакаты "Добро пожаловать домой", а в аэропорту самолет встречала королевская семья", – отметила она.
Управление государственной охраны также предупредило водителей, что в связи с траурными мероприятиями 19 января могут возникнуть определенные ограничения движения в районе аэропорта "Борисполь".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января. Спустя неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент страны Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.