Если бы я была волшебницей… то поделилась бы с вами всем, чего не хватает нам в беге буден, - покоем и волей. После сильного напряжения всегда хочется расслабиться. И нет ничего лучше поездки недалеко и ненадолго в правильной компании в любимые места к хорошим людям. Ветер свистит в приоткрытом окошке, за окном бегут нежно-зеленые поля, блестят озера и речки, посміхаються в вишневих садках білесенькі хати. Впереди долгий выходной, рядом – свои.

И совсем скоро Канев. Как всегда, чистый, уютный, приветливый, весь в цветах. Его нельзя не любить. И в этом лишний раз убеждаешься в мастерской великолепной Галины Морозовой, с ее грустными старыми хатами, щемящими краєвидами, фантастическими картинами-видениями и голубыми волшебными птицами мечты. Почему-то верю, что мы доживем до того времени, когда ее синие птицы станут брендом Канева. Ведь не даром над его зелеными склонами щебечут и сверкают в солнечных лучах стаи маленьких жар-птиц (золотистые щурки, одни из самых красивых в нашей полосе). Жаль, что нельзя передать, как свистит на холмах душистый каневский ветер, надышавшийся чебрецом и акацией. И как вторит ему оркестр сверчков.

И как захватывает дух, когда поднимаешься ромашковыми полянами среди сосен, и вдруг перед тобой открывается даль, где небо плавно переходит в воду (такой восторг у меня раньше был только на ЮБК). И так хочется напоить вас холодной, хрустальной чистоты, водой из родника. И нарисовать этот город, слоями расстилающийся далеко внизу, и днепровскую вольную синь, и стайки облачков. В этом городе просто неприлично не быть талантливым – и мы улыбаемся, разглядывая веселые яркие коваленковские картинки. И замираем над ажурной неземной вышивкой Светланы Устименко – от ее уникальных картин невозможно отойти.

Гуляем парками, останавливаемся у храмов и памятников, слушая влюбленную в Канев нашу землячку Ирочку. Сколько можно было бы сделать полезного на земле, если бы все были такими активными и неравнодушными. Увы, хлопковоголовых везде практически одинаковый процент, только в Луганске они сдуру носят пирожки камуфлыжникам, а в Украине часто маскируются вышиванками. Но терпенье и труд все перетрут, и мы надеемся, что 100 проектов, отобранных инвесторами, станут реальностью, и мы еще увидим и набережную, и современный яхтенный причал, и новые парки, и полноценный речной порт.

Ведь стал же реальностью Каневский (чуть-чуть не Каннский)) международный кинофестиваль, которому уже три года. И открытый кинозал на свежем воздухе, где постоянно идут украинские фильмы. И классные гончарні витвори каневских студентов, украсившие центр города. И памятники погибшим. Увы, с таким соседом их будет еще немало. Кстати, проезжая мимо таблички "Канев. 1074", очередной раз подумала, что в городах такого почтенного возраста особенно странно выглядят церкви московского патриархата.

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А впереди нас ждал вечер в счастливой компании. Мы едем в обычное украинское село, ведущее свою летопись из давних времен, пережившее все нашествия – неравнодушные люди написали и издали несколько книг про его историю. Дорога на удивление приличная. Сортовые ирисы не хуже, чем у нас в Киевской области. Огороды, поражающие воображение размерами и ухоженностью. Расписная остановка, ставок – и мы уже почти дома. Нас давно ждут – сегодня день рождения у младшего счастья. Эх, где мои 17 лет…

Знаете, кому-то для счастья не хватает нового кольца, кому-то "Мерседеса". А вот они понимают, что счастье – это когда вся семья вместе за столом в своем доме, в своей свободной мирной стране. Так хочется, чтобы война, тревога, разлука больше никогда не коснулись этих сильных гордых людей с безграничным запасом доброты и терпения. Недаром к ним тянутся новые соседи. Так классно болтать обо всем, сидя под жасмином и розами. Кукушка передает эстафету соловью. Эскадрилья кровопийц устремляется на ужин нами - приходится резво бежать в дом вперемешку с котами, которые используют возможность прорваться к столу. В этом доме хорошо всем: и людям, и десяти котам, и двум собакам, и равликам с именами, и прочей домашней живности. Здесь уважают индивидуальность и не причесывают под одну гребенку. Наперебой рассказывают о переменах в селе. У них, в отличие от нас, медицинская реформа началась без саботажа и пока только радует, договора уже заключили, ФАП отлично работает. Все анализы, рентген, кардиограмму можно сделать в селе. Собираются открыть три предприятия. Регулярно ездят с односельчанами в театр в Канев.

Не без ватки, но куда ж без нее? Конечно, проблем у наших гостеприимных хозяев столько, что нам и не снилось. Но все выглядят настолько спокойно и уверенно, что просто радуешься за них, и стараешься запомнить этот вечер. Спокойный свет мамы (всегда немного завидовала тем, у кого мама-опора, а не мама-проблема), лучик и ветерок девчонок – таких разных и таких похожих, улыбками, сияньем глаз, отношением к семье и окружающему миру. Я бы паниковала перед 70 сотками. А они управляются. Конечно, о чем бы не говорили, любая тема приводит к разговорам о войне, о тех, кто остался там, о том, что будет дальше.

Как бы ни случилось, масса порядочных активных людей уехала оттуда навсегда. То, что произошло с моралью и нравственностью в Зоне, ужасает и не внушает оптимизма. Исчезли преграды, изменились нравственные ориентиры. Представляете себе ситуацию, когда ваш дом там грабят соседи, друзья, родственники и звонят вам в Украину, чтобы пожаловаться на то, что их кто-то опередил? Театр абсурда! А Лена смеется. И продолжает препарировать Зону. Чтобы помнили, чтобы делали выводы. Чтобы это не могло повториться.

А еще я думаю, сколько лет к нам "в праздной суете" ходили "разнообразные не те". Мы тяготились, но ничего не меняли. И понадобилась эта страшная война, чтобы нашли тех, кто с нами одной крови. И поняли, что любить надо сейчас. Потом может и не быть. И что люди часто живут по обстоятельствам совсем не там, где им предназначено. И судьба приводит их в нужное место порой через страшные испытания. Совсем не просто ця жовто-блакитна украінська хатинка оказалась рядом с родиной Сережи, где его предки были убиты или сосланы на край света адской советской властью, о которой продолжают скучать потомки палачей и вертухаев. И, что самое страшное – некоторые искореженные пропагандой внуки и правнуки их жертв. Это неисчерпаемая тема, но сейчас я не о том. А совсем о другом. Дай Бог всем найти свои места силы и счастья. И начинать, наконец, жить с удовольствием. Несмотря на все обстоятельства.

Олена Степова, спасибо тебе и всем твоим чадам и домочадцам за свет и спокойствие, которые вы излучаете. Такие, как вы, спасут этот мир.