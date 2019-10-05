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5 октября • обновлено в 20:58
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К Крымскому мосту внезапно стянули вертолеты: в сеть попали фото

4.9т Читать материал на украинском

В сеть попали фото, на которых запечатлели перетягивание вертолетов на Крымском мосту.

Снимки, на которых видно технику, перевозимую грузовым автомобилем на одной из развязок моста, в своем Twitter разместила блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"С Керчи тянут. Два вертолета. На свой край от моста", – написала она под фото.

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Стягивание вертолетов к Крымскому мосту

Стягивание вертолетов к Крымскому мосту

Twitter RoksolanaToday&Крым25%.

Стягивание вертолетов к Крымскому мосту

Стягивание вертолетов к Крымскому мосту

Twitter RoksolanaToday&Крим25%.

В комментариях пользователи предположили, что оккупанты занимаются мародерством.

Скриншот

Скриншот

Twitter RoksolanaToday&Крим25%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возле Крымского моста обнаружили три огромные авиационные осколочные бомбы, а также одну гранату времен Второй мировой войны.

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Крымский мост
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Громозека Иван
Громозека Иван
Ну дык это ж брошенную хо*лами укроавиацию на металлолом тянут
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Металлолом из Крыма убирают.
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