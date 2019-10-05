К Крымскому мосту внезапно стянули вертолеты: в сеть попали фото

В сеть попали фото, на которых запечатлели перетягивание вертолетов на Крымском мосту.

Снимки, на которых видно технику, перевозимую грузовым автомобилем на одной из развязок моста, в своем Twitter разместила блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"С Керчи тянут. Два вертолета. На свой край от моста", – написала она под фото.

Стягивание вертолетов к Крымскому мосту Twitter RoksolanaToday&Крым25%.

Стягивание вертолетов к Крымскому мосту Twitter RoksolanaToday&Крим25%.

С Керчи тянут

Два вертолета

На свой край от моста pic.twitter.com/qeLBCcDdmy — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 5, 2019

В комментариях пользователи предположили, что оккупанты занимаются мародерством.

Скриншот Twitter RoksolanaToday&Крим25%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возле Крымского моста обнаружили три огромные авиационные осколочные бомбы, а также одну гранату времен Второй мировой войны.

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