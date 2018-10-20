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Известный украинский блогер напал на девушку: опубликовано видео

6.2тЧитать материал на украинском

Известный в Украине блогер из Прикарпатья Игорь Пустовит напал на девушку-официантку в центре Ивано-Франковска.

Соответствующее видео, снятое камерой наблюдения, было опубликовано на Facebook-странице "Наше Прикарпаття". Отмечается, что инцидент произошел около двух месяцев назад.

"Мы привыкли наблюдать за жизнью блогеров через видео и фотообъективы. Но есть вещи, которые даже они предпочитают скрыть от камер. Однако не в этом случае. Город и страна должна знать "героев" в лицо!" - написано под роликом.

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Известный украинский блогер напал на девушку: опубликовано видео

Игорь Пустовит

"В главной роли - Игорь Пустовит, известный инстаблогер, инстапапа и ютубер, которого мы привыкли видеть в соцсетях в образе любящего мужа и отца двоих детей. За свое отвратительное поведение он до сих пор не ответил. Если его нельзя наказать законным путем, то он должен быть наказан народным осуждением!", - добавили в сообщении.

В комментариях к посту некоторые пользователи отметили, что между девушкой и блогером давно был конфликт. Пострадавшая (как утверждают комментаторы, это 18-летняя Юлия Стасюк), также является блогером. В соцсетях она якобы оскорбляла Пустовита и его семью.

Известный украинский блогер напал на девушку: опубликовано видео
Известный украинский блогер напал на девушку: опубликовано видео
Известный украинский блогер напал на девушку: опубликовано видео
Известный украинский блогер напал на девушку: опубликовано видео
Известный украинский блогер напал на девушку: опубликовано видео
Известный украинский блогер напал на девушку: опубликовано видео
Известный украинский блогер напал на девушку: опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России избили вокалистку популярной группы. По данным СМИ, у певицы произошла ссора с соседями.

Место
УкраинаИвано-Франковск
Объекты
нападение на женщинувидео
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Николаев Олег
Николаев Олег
Да перестаньте, ничего такого не было. Я лично помню фото с раздвинутыми ногами (сохранено на жёстком диске) вашей бывшей блоггерши, потом журнашлюхи с Украинской Правды, а потом депутата вашей Рады Светланы Петровны Залищук. Ну а Найем ваш? Чем не Залищук? Одним словом вся ваша кодла на этом замешена.
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