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Известный телеведущий в прямом эфире обозвал украинцев нацией болванов

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Известный львовский журналист и писатель Остап Дроздов назвал украинцев нацией болванов.

Такое заявление Дроздов сделал во время интервью в прямом эфире телеканала Zik, на котором он работает. Он назвал себя журналистом с "острым амплуа", но пожаловался, что работа писателя в стране не является прибыльной.

"В Украине очень плохой книжный рынок, мы не читающая нация. Мы - нация болванов, которые смотрят телевизор и верят тому, кто там говорит. Нам с детства не прививают культуру чтения и акцентации текстов", - заявил Дроздов.

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Известный телеведущий в прямом эфире обозвал украинцев нацией болванов
Известный телеведущий в прямом эфире обозвал украинцев нацией болванов

"Мы - визуальная, а не текстовая страна. Для нас важно не то, что есть на самом деле, а то, как оно выглядит. На выборах у нас конкурируют не тексты, не мысли, а картинки - телеролики, визуальная реклама ... В такой стране очень трудно", - посетовал он.

Напомним, летом 2017 года Дроздов выгнал с эфира известного блогера и журналиста Юрия Романенко за отказ говорить по-украински, назвав его причиной войны в стране.

Как писал OBOZREVATEL, недавно бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко сделал скандальное заявление об уровне образования в Украине, заявив, что в стране "растят узкопрофильных дебилов".

Персона
Остап Дроздов
Место
УкраинаЛьвов
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Пигин Макс
Пигин Макс
Удивительно, но похоже, что шеневмерлики начали возвращаться в реальность. Чудеса!!!
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1
1
snip.li/DpszH
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