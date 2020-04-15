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15 апреля • обновлено в 05:26
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Изменения в Украине при этой власти, видимо, невозможны

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Именно так я вижу практически все сферы нашей государственной системы. Куда ни посмотри - мало кого что устраивает, но при этом люди упорно отбиваются от изменений. Или давайте так, по-честному - три четверти как минимум населения Украины упираются, после выборов это стало особенно очевидным.

Вот посмотрим на больницы. Со стороны медиков: государство, пишут, выдает зарплату (для такой степени ответственности совершенно смехотворную) - остальное добудь в бою. И где та грань, когда самоуважение перерастает в унижение? А унижение становится частью твоей профессиональной жизни? Да, я уже писала свои впечатления от больниц, я туда попадаю очень редко, но справедливости ради понимаю, что если не будут брать - то не будет ни оборудования, ни ремонтов, ни расходных материалов, ни денег даже на нормальный медицинский костюм (за свой счет, естественно). Не говоря уже о мотивации что-то делать. Вот так, приходит человек в эту систему - и перестраивается на волну самообеспечения.

Но со стороны пациента ситуация такая же. Мы боимся, что если денег не дадим, то будем лежать в коридоре без должного внимания, без лечения и минимальной вежливости. И пациенты, увы, приводят просто таки массу примеров, когда именно так и было. А ведь нет дыма без огня. И теперь, посмотрите: первые жалуются на вынужденную гонку на выживание. А вторые первым не доверяют, если не раскошелятся. Да и если раскошелятся - тоже. И да, у нас много врачей - Людей с большой буквы, все понимающих. И много врачей-противоположностей. А пациентов с ненавистью ко всему этому еще больше.

И потому и получается, что ежики плачут, но продолжают есть кактус. Потому что и те, и другие боятся, что будет ЕЩЕ ХУЖЕ. Все так просто...

Я бы на месте Минстеця обошла главные рупоры тормозной системы любого прогресса (телеканалы "Интер", "1+1" и околостоящие), постаравшись достучаться конкретно до конечного потребителя информации. Ведь не секрет, что есть верхушка, которую все устраивает - это министры, которым "заносят". Это фармацевтическая мафия, это местные высокопоставленные чиновники. И именно от них мы слышим фразы "мы противостояли этой реформе, как могли". А все, что ниже этой верхушки - вынуждено топтаться на одном месте. Годами. Десятилетиями. На удержание удобной кое-кому системы брошены огромные деньги, куплены журналисты, охвачена территория хорошим телевизионным покрытием.

Достучаться надо было, спускаясь на местные уровни. Вниз, в самую глубину. Выкупить места на билбордах, например. Заказать полиграфию. Создать мощный поток волонтеров, способных донести подробно изложенную информацию до каждой бабушки или ярого коммуниста, до разочаровавшейся медсестры и прагматичного врача. До каждого пациента. Причем способность государства доносить информацию, увы, слишком официальна, слишком холодна, слишком поверхностна.

Писать надо о количестве колбасы, которую семья сможет себе позволить после экономической реформы. О стоимости детского питания. О сумме пенсии. О возможности каждого заплатить за необходимую услугу, которая станет более доступной. О том, что понятно каждому, даже самому, простите, тупому - потому что что Армию, Мову, Веру понимает четверть, и для нас это важно. А остальным нужно было разжевать на том уровне, на котором они мыслят!

Доносить должны были не политики, потому что как раз политикам народ в Украине не доверял никогда и доверять не будет. Тот же Усик мог не превращаться в русского Ваньку, а охватить свою аудиторию. Какой-либо певец ртом мог бы не просить компенсировать ему потери от войны или карантина, а сделать доброе дело, рассказав поклонницам своим, доступным языком, о нужных вещах. Естественно, с ними можно было договориться, да, за деньги, ведь не брезгуют они участвовать в любой политической рекламе? Но для этого нужно было ИЗУЧИТЬ СВОЙ НАРОД. И плотнее работать с информацией и методах ее донесения.

"Уважаемый народ! После реформы децентрализации в твоем поселке Х. появится школа. В этой школе будет такой-то перечень удобств. В течении такого-то времени в твоем холодильнике сможет появиться красная икра, потому что в твоем городе строится такой-то завод, он даст столько-то рабочих мест. Ты сможешь позволить себе отдых за рубежом. Да,ты, уважаемый народ. Для того, чтобы ты смог позволить себе лечение, мы дадим тебе возможность то-то лечить бесплатно, а то-то - ты сможешь оплатить, получив от нас в результате такой-то реформы примерно такие суммы зарплат. Если пройдешь переквалификацию и выучишь английский - то сумма будет вот такой. А если ты поддержишь вот такие действия - то твоего ребенка к школе повезет новенький автобус." И разжевывать, до стоимости куска мяса. Чтобы этому народу, поврежденному коррозией Советского Союза, было все понятно. И если противовесы, новостные каналы, будут кричать ему о другом, то у него по крайней мере были бы источники информации, которые он встречает на каждом шагу. На доске объявлений в подъезде. В своем почтовом ящике, как обязательная рассылка. В смс, на почте, на работе, на остановке автобуса.

Мы все еще можем, если захотим. Но уже не при этой власти, видимо.

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Уважаемые друзья! Вынуждена буду присоединять это дополнение к своим постам. Если вы перейдете на мой сайт и нажмете на любую рекламу, то Google выделит мне несколько американских центов, а может и доллар-два. Как вы знаете, мне предстоят операции, и мне бы это немного помогло. Для вас это бесплатно, а моя гордость не пострадает). Это единственный вид помощи, от которого я не откажусь. Заранее спасибо!

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Медицинская реформа Реформы в Украине
Место
Украина
Тег
реформа
Источник
Источник: Фейсбук Олени Кудренко
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