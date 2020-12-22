Нашли избитого под больницей. История украинца, который стал донором органов и спас четырех людей

39-летнего Назара Тополюка из Ривне жестоко избили и уже умирающего подкинули к местной больнице. Его травмы были несовместимы с жизнью. А семья мужчины решилась и дала согласие на трансплантацию, чтобы его органы спасли жизни другим людям. В ночь на 18 декабря сразу четырем пациентам пересадили сердце, печень и почки Назара. Это стало историческим событием не только для Ривне, но и для всей Украины.

Как стало известно, семья погибшего донора уже много лет впятером ютится в однокомнатной квартире на первом этаже панельного дома. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Вита Тополюк после похорон брата Назара сама написала в Facebook что тем донором, сердце, печень и почки которого врачи в Ривненской больнице пересадили нескольким больным, стал ее родной человек.

"Для нас это было сложным решением. Мы с мамой думали, советовались со священником. Он нам сказал, что все грехи Назара отпущены и он попадет в рай. Врачи нам объяснили, что у брата нет никаких шансов выжить, у него разбита голова. Тогда мы решили, что пусть он спасет жизни других людей, пусть они живут. Я знаю своего брата. Он очень добрый, открытый человек и он бы согласился с нами", – рассказывает женщина.

В тот роковой день, 15 декабря, Назар ушел из дома днем и больше не вернулся. Уже вечером его мама Галина Геннадьевна стала волноваться, она набирала номер телефона сына, но он был отключен.

"В то время мы с мужем были на заработках в Польше. Мама позвонила и сказала, что волнуется за Назара. А утром я в интернете увидела фото, писали, что возле больницы около 4 часов утра 16 декабря нашли мужчину с разбитой головой. От нехорошего предчувствия сжалось сердце. Я попросила маму сходить туда и узнать. Оказалось, что это наш Назар. Его убили! У него была сильно разбита голова. Как сказали врачи, с такими травмами он бы сам сюда не дошел. Кто-то его привез и бросил тут", – вспоминает Вита.

К сожалению, врачи не давали никаких шансов на то, что Назар выживет. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, но медики констатировали смерть головного мозга. Тогда и решили просить разрешения родственников на то, чтобы пересадить еще живые и здоровые органы нуждающимся пациентам.

Естественно, несмотря на всякие разговоры злопыхателей, никаких денег никто семье не платил. "Нам позвонил врач и сказал, что трансплантация закончена. Больница помогла с организацией похорон. И 18 декабря мы с Назаром попрощались", – говорит сестра погибшего.

Сам Назар Тополюк окончил Ривненский коммерческий техникум, изучал банковское дело. Однако найти работу по специальности в конце 90-х в родном Ривне не мог. Тогда он стал зарабатывать ремонтами.

Несколько раз выезжал в Польшу на заработки, но последнее время уже работал в родном городе. Когда-то был женат, но брак не сложился, они с женой развелись, детей у него не было.

"Но он был очень умным и талантливым парнем. Он много читал. Даже когда уезжал на заработки брал с собой книжку, чтобы почитать в свободное время. Он был веселым, отзывчивым, добрым человеком. Никогда и никому не сделал ничего плохого. Я очень надеюсь, что следствие все-таки найдет убийц моего брата, я хочу, чтобы справедливость восторжествовала", – говорит Вита Тополюк.

Также Вита добавляет, что не против познакомиться и увидеться с людьми, которым трансплантировали органы ее брата.

Богдана, знакомая Назара, делится воспоминаниями: "Я знаю его с 1996 года, мы вместе учились в техникуме. Нам было тогда по 15 лет. С первой недели учебы какой-то высокий, красивый одногруппник начал проявлять ко мне внимание. Это было в смешной юношеской манере, что вызывало смех и удивление у компании подружек. Я сначала приняла решение, что все это мне не интересно и я не буду давать ему никаких надежд. А уже через две недели решила дать ему шанс и разрешила проводить меня до дома".

Она говорит, что все три года учебы они просидели за одной партой, их еще называли "отличница и двоечник".

"Но на самом деле я знала, какой он. Просто другой, уникальный, очень умный и способный во многих творческих вещах, в английском языке и химии. Его мама Галина Геннадьевна преподавала химию в лицее. Назар постоянно спасал меня по этим предметам, потому что я их ненавидела. А наша старенькая парта была покрыта индивидуальной росписью и рисунками Назара с признаниями в любви", – описывает Богдана.

Назар прекрасно играл на гитаре, писал удивительные письма, когда пара расставалась на каникулах. А его самой большой мечтой было иметь счастливую семью и уютную квартиру. Он очень переживал из-за того, что в свое время их отец ушел из семьи и оставил его с младшей сестричкой на воспитание маме.

Галина Геннадьевна, преподаватель с многолетним стажем, десятки лет стояла в очереди на получение квартиры и Назар всегда мечтал, что вот-вот у них будет большое жилье. Однако до сих пор вся семья ютится в однокомнатной квартире на первом этаже панельного дома. Тут проживает пожилая мама, Вита с мужем и сыном, и тут же жил Назар. В квартире даже нет балкона.

"Мне бы хотелось в память о Назаре и в знак большого уважения к семье, которая решилась на этот поступок ради спасения жизней других людей, чтобы им помогли переехать в лучшее жилье", – говорит Богдана.