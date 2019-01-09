Ирония судьбы: американский историк объяснил, за что украинцы должны благодарить Путина

Украина не смогла бы провести реформы, если бы президент России Владимир Путин не аннексировал Крым и не начал войну на Донбассе.

Это подтолкнуло украинское политическое руководство изменить страну для того, чтобы выжить, рассказал в интервью OBOZREVATEL американский историк Александр Мотыль.

"Это настоящая ирония, но именно Путин дал толчок пойти по пути реформ. Изменения в Украине произошли благодаря тому, что Путин напал на Украину, захватил Крым и восточный Донбасс. Тогда все поняли, что для того, чтобы выжить, надо что-то делать: взяться серьезно за собственную безопасность, построить армию, провести экономические, банковские и антикоррупционные реформы. Конечно, из-за Путина погибло 11 тыс. населения, разрушена большая часть Донбасса, но та часть Украины, которая осталась, развивается относительно положительно. И будет развиваться", — убежден историк.

Украина

По его мнению, российский президент в какой-то степени также создал современную украинскую нацию.

"Путин дал украинцам врага, а ничто так не клеит нацию, как враг. Ведь до войны Россия была некая мирненькая страна, но вдруг Путин сотворил из себя монстра. И куда Украине деться? Только на Запад, потому что нет альтернативы. С точки зрения украинцев — это замечательно, потому что Украина изменилась за последние 5 лет больше, чем за последние 25. Конечно, украинцы хотели бы превратить Украину в Швейцарию, но изменения — это медленный процесс. То, что меняется изо дня в день редко содержится при жизни", — убежден он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле — очередной виток борьбы за власть. Силовые кланы "друзей" Владимира Путина сражаются за влияние и близость к своему лидеру.