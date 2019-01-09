МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Ирония судьбы: американский историк объяснил, за что украинцы должны благодарить Путина

515Читать материал на украинском

Украина не смогла бы провести реформы, если бы президент России Владимир Путин не аннексировал Крым и не начал войну на Донбассе.

Это подтолкнуло украинское политическое руководство изменить страну для того, чтобы выжить, рассказал в интервью OBOZREVATEL американский историк Александр Мотыль.

"Это настоящая ирония, но именно Путин дал толчок пойти по пути реформ. Изменения в Украине произошли благодаря тому, что Путин напал на Украину, захватил Крым и восточный Донбасс. Тогда все поняли, что для того, чтобы выжить, надо что-то делать: взяться серьезно за собственную безопасность, построить армию, провести экономические, банковские и антикоррупционные реформы. Конечно, из-за Путина погибло 11 тыс. населения, разрушена большая часть Донбасса, но та часть Украины, которая осталась, развивается относительно положительно. И будет развиваться", — убежден историк.

Ирония судьбы: американский историк объяснил, за что украинцы должны благодарить Путина

Украина

По его мнению, российский президент в какой-то степени также создал современную украинскую нацию.

Новости
Київської Русі не існувало, забудьте цю формулу

"Путин дал украинцам врага, а ничто так не клеит нацию, как враг. Ведь до войны Россия была некая мирненькая страна, но вдруг Путин сотворил из себя монстра. И куда Украине деться? Только на Запад, потому что нет альтернативы. С точки зрения украинцев — это замечательно, потому что Украина изменилась за последние 5 лет больше, чем за последние 25. Конечно, украинцы хотели бы превратить Украину в Швейцарию, но изменения — это медленный процесс. То, что меняется изо дня в день редко содержится при жизни", — убежден он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле очередной виток борьбы за власть. Силовые кланы "друзей" Владимира Путина сражаются за влияние и близость к своему лидеру.

Читайте все новости по теме "Реформы в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Реформы в УкраинеРеформи в УкраїніРоссийско-украинский конфликтАннексия КрымаВойна на Донбассе
Персоны
Олександр МотильВладимир Путин
Место
Украина
Теги
УкраинавойнаРоссия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Безыдейные млекопитающие вплоть до того, что и к хуйлу будут призывать испытывать чувство благодарности, лишь бы об идее объединяющей поколения украинцев не вспоминали, а то народом станете, а не стадом
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги