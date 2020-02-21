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21 февраля • обновлено в 14:47
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Институт нацпамяти назвал угрозу поездок на парад "победобесия" в Россию

1.2т
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Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что каждый, кто поедет на парад 9 мая в Москве, автоматически станет инструментом российской агрессивной политики.

Он призвал украинцев учитывать это обстоятельство и сознательно подходить к принятию решения о поездке в РФ. Об этом сообщает "Укринформ".

Так, по словам главы ИНП, Россия как страна-агресор, которая нарушает международное право, имеет не только ряд преступлений за своей спиной, но и очень позорную практику инструментализации истории, в частности использование исторических событий и фактов с целью достижения политических целей.

Антон Дробович

Антон Дробович

"Поэтому собственно военный парад в России на Красной площади в этом году также будет инструментом для достижения таких политических целей, а не для памяти жертв Второй мировой войны", – убежден Дробович.

Он подчеркнул, что все, кто будет участвовать в этих мероприятиях, которые даже экспертная среда называет "победобесием", должны учитывать, что они становятся инструментом российской агрессивной политики.

При этом добавил, что это касается не только Украины, но и лидеров, а также политиков других стран.

"Любой, кто соглашается участвовать в этом параде, должен осознавать, что с высокой вероятностью это будет использовано Россией для их империалистских захватнических целей", – подытожил глава Института нацпамяти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напомнил СМИ, что Украина не празднует советский праздник "23 февраля", и предупредил об ответственности.

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Автор
Дина Баронова
Тема
российская пропаганда
Персона
Антон Дробович
Место
Украина
Тег
Институт национальной памяти
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
наследники полицаев, гитлеровцев и бaндepoвcкиx кapателей, правнуки проигравшей стороны, мстят за полученный ими страх.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Одна и та же кровь на брови стечёт, хоть по лбу дай, хоть в лоб… М*дак, по ходу, всякий "…ович" - не важно, "Вятр… " он или "Дроб…" :)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я не вижу во внешности этого Дробовича ничего славянского... я один такой?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Zhikharev Dmitry, дело не во внешности и даже не в национальности - дело в человеке.
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