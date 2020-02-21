Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что каждый, кто поедет на парад 9 мая в Москве, автоматически станет инструментом российской агрессивной политики.

Он призвал украинцев учитывать это обстоятельство и сознательно подходить к принятию решения о поездке в РФ. Об этом сообщает "Укринформ".

Так, по словам главы ИНП, Россия как страна-агресор, которая нарушает международное право, имеет не только ряд преступлений за своей спиной, но и очень позорную практику инструментализации истории, в частности использование исторических событий и фактов с целью достижения политических целей.

Антон Дробович

"Поэтому собственно военный парад в России на Красной площади в этом году также будет инструментом для достижения таких политических целей, а не для памяти жертв Второй мировой войны", – убежден Дробович.

Он подчеркнул, что все, кто будет участвовать в этих мероприятиях, которые даже экспертная среда называет "победобесием", должны учитывать, что они становятся инструментом российской агрессивной политики.

При этом добавил, что это касается не только Украины, но и лидеров, а также политиков других стран.

"Любой, кто соглашается участвовать в этом параде, должен осознавать, что с высокой вероятностью это будет использовано Россией для их империалистских захватнических целей", – подытожил глава Института нацпамяти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напомнил СМИ, что Украина не празднует советский праздник "23 февраля", и предупредил об ответственности.

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