"Имеете честь защищать Украину!" Порошенко обратился к ученикам освобожденного от оккупантов лицея

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной, который был оккупирован российскими наемниками Луганска.

Он напомнил о том, как впервые побывал в лицее вскоре после эвакуации учебного заведения из оккупированного террористами города (посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда мы впервые увиделись – это были непростые времена в октябре 15-го года. Через несколько недель после того, как лицей, который переехал из Луганска, открыл свои двери для первых лицеистов. Не было ничего – голые стены, отсутствие окон, отсутствие учебных пособий. Но была большая любовь к Украине и вера в наше государство", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко

Он отметил, что очень быстро восстановленный лицей стал центром общественной жизни в Кременной.

Политик также подчеркнул, что именно на плацу лицея в Кременной впервые прозвучало новое воинское приветствие "Слава Украине! – Героям слава!", После чего президент инициировал законодательное закрепление нового официального приветствия. Это решение поддержал украинский парламент, и новое приветствие внесли в военные уставы.

"Это начиналось здесь, в Кременной – и вы были участниками этого исторического события. Мне очень приятно слышать, что почти 90 процентов ваших отпускников идут в высшие учебные заведения Министерства обороны и других силовых структур Когда вы выбираете для себя профессию защищать родную землю сознательно – вы уже знаете, что это такое. За эти 5 лет Украина прошла героический путь. Создала новую армию, воспитала новые кадры, значительно повысила престиж военной службы. И сегодня Украинский Армия – наиболее уважаемый государственный институт.

Вы сделали правильный выбор. Вы имеете высокую честь – защищать украинское государство. Свою безопасность вам доверил лучший в мире украинский народ. Именно поэтому я сегодня здесь вместе с членами моей команды", – отметил Порошенко.

Он отметил, что гражданам нужно объединиться, чтобы Украина была сильным государством, ведь никто не хочет мира больше, чем украинский народ, и никто не хочет освобождения нашей земли так, как этого хотим мы.

Facebook \ Петр Порошенко

Facebook \ Петр Порошенко

Facebook \ Петр Порошенко

Facebook \ Петр Порошенко

Facebook \ Петр Порошенко

Facebook \ Петр Порошенко

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал Раду объединиться ради НАТО.

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