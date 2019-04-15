"Им не место в университете!" Цимбалюк жестко прошелся по противникам украинского языка

Журналист Роман Цимбалюк уверен, что украинский язык должен оставаться единственным государственным в Украине, а всех, кто его не знает, следует лишать права на высшее образование.

Он подчеркнул, что от реализации такой политики не стоит отступать ни в коем случае. Категоричное мнение о тех, кто принципиально не желает изучать украинский, Цимбалюк озвучил в своем стриме на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Политика государства должна быть стабильна и не меняться от фамилии президента. Должна проводиться "лагідна українізація". Крапка. Все дети, заканчивая школу, должны говорить и уметь учиться на украинском языке", — убежден журналист.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Если кто-то из студентов говорит, что им сложно учиться на украинском языке в университете, то этим детям, значит, не место в университете. Потому что если ты живешь в государстве, где единственный государственный — украинский, и ты не можешь его выучить, то согласитесь, это говорит об умственных способностях человека", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная экс-нардеп от "Свободы", борец за украинский язык Ирина Фарион заявила, что в Украине нет русскоязычного населения. По ее определению, эти люди — либо рабы, либо оккупанты. Она заверила, что "эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу".

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