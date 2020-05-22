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22 мая • обновлено в 10:24
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Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Военнослужащий ВСУ Все статьи автора

Хто побіг топтати Етнодім – ви стріляєте "по своїх"

4.9т
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Про вишиванки, Етнодім , патріотизм, і "обурення масової поразки".

Любі мої ті, хто побіг топтати Етнодім, писати їм гидоти в коментарях, відписуватися, відмовлятися від замовлень, і гордо розповідати про це в соцмережах.

Ви відкрили вогонь не в ту сторону. Мало того - мені здається, що ви стріляєте "по своїм" (і мова зараз не про політичні пристрасті).

Мені, як і багатьом, не сподобалося фото подружжя Зеленських в День вишиванки. А точніше - те, у що була одягнена дружина Олена Зеленська.

Хто побіг топтати Етнодім – ви стріляєте "по своїх"

Суть обурення проста.

Якщо ти не розумієш, що це за свято, які коріння і традиції вшановуються в ньому, і що закладено в поняття "вишиванка" - це твої особисті проблеми.

У тебе є чоловік з величезним апаратом Офісу, і протокольною службою. Які могли пояснити тобі (або вам обом) - що ви збираєтеся святкувати і символізувати як "перша пара держави". І які обов'язки і відповідальність ви на себе взяли, раз вже вирішили влізти в шкуру цієї "першої пари".

Зрештою - у тебе є інтернет, і хоча б Вікіпедія - щоб ознайомитися з елементарним.

Але ні. Ви продовжуєте мислити масштабами шоу. А по його законам - треба якось яскраво випендритися. Вони ж "нові й молоді".

А вийшло, як завжди - лажа. І демонстрація повного нерозуміння традицій та історії країни, яку тужишся представляти.

А точніше - це спроба принизити свято історії, традицій і культури України - до "Дня вишитого одягу". Це меседж тієї частини прихильників, для яких головний девіз "какая разніца".

Коротше, це особиста помилка, дурість, або ж свідоме нехтування президентського подружжя.

І точно не Етнодому, у якого обрали саме цю модель, серед багатьох, які абсолютно підійшли б до цього Дня.

Крапка.

А Етнодом - це просто люди, які шиють одяг. Я в цьому зовсім не експерт - але одяг мені дуже подобається.

Більш за те - те, що вони роблять все, для того, щоб одяг з українськими традиціями увійшов у повсякденний побут - чудово. І те, що вони йдуть далі, розвивають етнічну тему, роблять цей одяг сучасним і привабливим для молоді - взагалі круто.

І те, що вони називають ці сучасні моделі "вишиванками" - теж не є гріхом.

Я бачу в цьому спробу продовжити традиції, розвинути їх, і не дати закам'яніти. Немає нічого важливішого, ніж дати всьому українському розвиватися і жити.

І ви, зустрівши дівчину в подібної сукні від Етнодому - точно не відчуєте запеклого обурення. Скоріше навпаки.

Будь ласка, не перетворюйте свій праведний гнів у установку залпового вогню. Їм накриває і тих, хто просто опинився поруч.

Воздайте тим, хто цього заслуговує. Не дозволяйте гніву перетворити себе в тих - кого ви зазвичай висміюєте. Прошу, не вподібнюйтеся дурному натовпу, який б'є всіх хто опинився на шляху.

Тому, що ми - не такі. Це закладено в нас історією і традиціями. І саме тому маємо право носити вишиванку.

А Етнодім я підтримую, хоча узнав про його існування лише вчора. Дорогувато для мене, хоча ціна абсолютно справедлива для якісної ручної роботи. Але, колись - я обов'язково куплю у них вишиванку.

І я вибачаюсь за те, якщо, раптом, моє обурення зовсім іншими речами - когось спровокувало на несправедливе відношення до вас.

UPD: І щодо їх коментаря про "поза політикою".

Це бізнес. Кожен з людей в цьому бізнесі може мати свою позицію.

Але на своїй продукції ніхто не пише "тільки для порохоботів". Або "тільки для прихильників Зе".

Коли ми роздаємо "продуктові набори виживання" - ми теж "поза політикою" по відношенню до тих, кому їх роздаємо.

І ще - Етнодім своїм одягом робить для утвердження України на побутовому рівні - явно більше тих, хто просто "правильно говорить про політику".

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Автор
Глеб Бабич (Позывной Лентяй) Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Гліба Бабича
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