Загадка советской души (увы, навеяно новогодними разговорами-поздравлениями).

Перед Новым годом сделала себе подарок (и, наверно, продлю действие на весь год) – перестала убеждать, доказывать, объяснять что-либо откровенно упоротым. Просто удаляю контакты. Плюрализм? Другое мнение? Да пожалуйста, только с подветренной стороны и подальше, чтоб до меня не долетало.

Хочется плюнуть в сторону "хо*лов и Ге*ропы" (что ж им за поребриком так завидно-то)? Ради бога, дорогой казанский племянничек, жри водку и извергайся, но я больше не буду читать десятки твоих пьяных безграмотных ночных испражнений.

Душа горит пообзывать всех, кто не делает фетиш из очередного мессии (грузинского на этот раз), облить грязью бывших соратников по луганскому майданчику у Шевченко, захлебнуться злобой по поводу кавы на Майдане? Вперед, луганская тезка из Николаева, но у меня на странице это мелькать больше не будет.

Новости Росія влаштовує в Україні другу війну

Хочется жить в своей уютной квартире или доме в трехбуквенных, получать две пенсии, параллельно ругая Украину и требуя "обеспечить, освободить, дать"? Поговорите об этом в очереди с такими же, как вы, но со мной больше не надо. Иначе будете обижаться, что перестала звонить и интересоваться вашей жизнью. Просто с Нового года мне больше не по феншую крутиться-зарабатывать; платить налоги (на вашу пенсию – между прочим); отдавать львиную долю на коммуналку (на бесплатную для трехбуквенных – в том числе); перечислять на очередной "деревянный костюмчик" ихтамнету; рыдать после госпиталя; ждать освобождения тех, кого упрятали в луганскую тюрьму за то, что писали правду там, где все молчат и стоят по три часа в очереди на "выборах" Плотницкого (за дерьмовый проездной или гипотетическую скидку в "Народном") - и после, принимая вас здесь, выслушивать претензии на все, что Украина вам не дала. Сначала подумайте, что вы ей дали. За четыре года можно было определиться.

Не буду конкретизировать, но у многих оставшихся была и есть возможность обменять свой относительный комфорт в Зоне на трудную жизнь на свободе. Многие из наших и ваших друзей – знакомых не стали держаться за привычные квадратные метры, и потратили свои силы на то, чтобы строить жизнь с нуля на новом месте, а не преодолевать череду унижений на старом. Да, вам не повезло оказаться на серой русскомирной территории, но тем, кто погиб в наших степях, и их семьям по всей Украине, не повезло еще больше. Ваш выбор – ваше решение, и не надо мне сейчас жаловаться на наших плохих министров, которые не научились доставлять вам пенсию в конвертике в тот концлагерь, в котором вы остались и согласились с установленными там правилами. За все нужно платить, корм в клюве никто не принесет – вы давно не птенцы. И Украина тоже платит сейчас страшную цену за свою нерешительность, соглашательство, стремление десятилетиями не уходить из протухшего совка даже после его распада. Это ни в коем случае не касается тех, кто держится из последних сил, но не обвиняет в своих бедах тех, кто в них не виноват.

Вот только одно не могу понять: почему советский человек, глубоко меркантильный в своей основе, продолжает истово ненавидеть Украину, которая худо-бедно, но что-то ему дает - и обожать рашку, которая забрала покой, мир, жизни у нас, украинцев? И обрекла на позорище и скудость свое население? Почему советский арифмометр не фиксирует убыток? Почему это обожание совка и его возрождение в России заставляет людей пускать слюни восторга за сотни километров от объекта их обожания?

Когда в комментарии приходит какой-нибудь оголтелый имперец из Штатов или Европы, можно было бы успокоить себя, что это труженик российской ботофермы.

Но, когда общаешься с реальными украинскими израильтянами, Железный купол которых изничтожает русские ракеты, продаваемые их врагам, и слушаешь их дифирамбы Путину, оторопь берет. А когда они рассказывают тебе, только что вернувшейся из Луганска, басни из русского телевизора, искренне веря в то, что тебя и твоих детей лучше убить, если нельзя переубедить, то стоит ли в этом случае тратить время и силы? Когда общаешься с нормальным вроде человеком, добрый десяток лет живущим за рубежом вдалеке от "любимой" России, дед-священник которого был расстрелян, отец сослан, семья разрушена, и слышишь, как он восхищается Сталиным, Путиным, Крымнашем, то какие нужны аргументы? Какие слова?

Новости Как устроена российская оккупация части Донбасса

Феномен вбивания в мозги единственно верного лозунга намертво, навсегда, без возможности переосмысления – кто изучит его природу? Кто поймет, почему излучение Башен навсегда делает одних послушными болванами, а других только раздражает? Почему шахтер с огромной пенсией, рожденный в Украине, ненавидит ее сейчас (но за пенсией и регрессом ездит исправно), а его сосед, которому от Украины не досталось и сотой части тех благ, любит и ждет освобождения от оккупации? Как-то спорила с дончанками, которые считают одурманивание молодняка в Зоне несерьезным и легко преодолимым, что драконьи зубы еще дадут ядовитые всходы. Как дали в Донбассе в 2014. Да и сейчас, здесь, находятся желающие топать за любой бабюлей или мишулей с лизулей, лишь бы пообещали рай за 70 дней. Только если им удастся очередной раз навязать свое убогие хотелки, боюсь, нам уже не дожить до нормальной страны…