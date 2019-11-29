Хочешь женись, хочешь разводись: украинцам приготовили "семейный" сюрприз

В Украине намерены предоставить нотариусам право регистрировать браки и разводы.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-служба министерства.

По словам чиновника, также предусмотрены внедрения современных технологий в сфере нотариата: Е-нотариат, электронный документооборот и заверение web-страниц.

"Следующее направление работы – выполнение судебных решений. Сегодня одна из проблем этой сферы – наличие большого количества мораториев. Сейчас существует около девять мораториев, где исполнителю запрещено осуществлять любые действия, связанные с возвратом долга", – добавил Малюська.

Министр подчеркнул, что моратории несут огромные коррумпированные риски, их уменьшение является ключевой задачей на следующий год.

Бракосочетание Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине намерены разрешить частные следственные изоляторы для улучшения ситуации в пенитенциарной сфере.

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