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30 ноября • обновлено в 11:09
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Хочешь женись, хочешь разводись: украинцам приготовили "семейный" сюрприз

12.9т
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В Украине намерены предоставить нотариусам право регистрировать браки и разводы.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-служба министерства.

По словам чиновника, также предусмотрены внедрения современных технологий в сфере нотариата: Е-нотариат, электронный документооборот и заверение web-страниц.

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"Следующее направление работы – выполнение судебных решений. Сегодня одна из проблем этой сферы – наличие большого количества мораториев. Сейчас существует около девять мораториев, где исполнителю запрещено осуществлять любые действия, связанные с возвратом долга", – добавил Малюська.

Министр подчеркнул, что моратории несут огромные коррумпированные риски, их уменьшение является ключевой задачей на следующий год.

Бракосочетание

Бракосочетание

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине намерены разрешить частные следственные изоляторы для улучшения ситуации в пенитенциарной сфере.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Денис Малюська
Место
Украина
Теги
нотариус Министерство юстиции Украины свадьба Брачный договор
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Министр подчеркнул, что моратории несут огромные коррумпированные риски, их уменьшение является ключевой задачей на следующий год...." // Возрадуется братья и сестры. Наверняка отменят мораторий на изъём жилья коллекторами за коммунальные долги. Готовьтесь к выселению на улицу. Слава Майдану и героям.
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